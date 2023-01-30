"Постачання зброї — ще не участь у війні": експерт на РосТВ суперечив Путіну (відео)

За словами ізраїльського військового експерта Якова Кедмі, СРСР постачав озброєння й офіцерів Єгипту та Сирії в період арабо-ізраїльської війни, і це не вважалося війною СРСР проти Ізраїлю.

Related video

Запрошений експерт на російському телебаченні висловив думку зворотної позиції Кремля про те, що стосується передачі Україні західних танків. Російський президент Володимир Путін розглядає це як безпосередню участь у війні в Україні. Про це повідомляє Newsweek.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав постачання західних озброєнь, зокрема танків, прямим і зростаючим залученням до війни Заходу.

[ + – ] Яків Кедмі — про постачання зброї Україні

У своїх телешоу кремлівський пропагандист Володимир Соловйов неодноразово засуджував західну військову допомогу Україні, називаючи її доказом того, що це проксі-війна між НАТО та Росією. Він також закликав до застосування ядерної зброї територією країн, які допомагають Україні.

Однак у недавньому шоу Яків Кедмі, який народився в Росії, ізраїльський політик і дипломат, заявив, що не погоджується з цією позицією. За його словами, постачання озброєнь Україні не варто розглядати як участь Заходу у війні.

Він поставив співрозмовникам питання про те, скільки Радянський Союз постачав озброєнь Єгипту та Сирії в період "холодної війни" та арабо-ізраїльської війни 1973 (Війна Судного дня), згадавши, що Силам оборони Ізраїлю доводилося воювати і безпосередньо з російськими льотчиками.

За словами Кедмі, навіть попри те, що російська армія "планувала операцію", все ще вважалося, що це війна з Єгиптом.

"Скільки СРСР поставив зброї Єгипту та Сирії? У кожному батальйоні сидів ваш офіцер. Генштаб радянської армії планував їхні операції. Ми що говорили, що це війна? З вами? Ніколи! Це була війна з Єгиптом. Радянський Союз постачав зброю", — пояснив Кедмі.

У відповідь Соловйов сказав, що це "ваша позиція", але ізраїльський експерт відповів, що це була позиція і США, і Ізраїлю, і СРСР.

"Постачання зброї — це не участь у війні. Країни поставляють зброю будь-кому. Навіть коли радники перебувають — це не участь у війні", — сказав Кедмі, зазначивши, що він воював проти батальйону єгипетської армії, в якій знаходився радянський офіцер.

"Ніхто на цій земній кулі не розглядав це як війну між Ізраїлем та Радянським Союзом", — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що, за даними CNN, ЗСУ розраховуватимуть на старі радянські танки до прибуття підкріплення від Заходу. Танковий підрозділ під Бахмутом виконує ключову роль — утримує лінію фронту, щоб не дозволити росіянам просунутися до промислового міста Костянтинівки.

Раніше Фокус повідомляв, що військові дослідники з ISW у своєму зведенні за 29 січня назвали головну помилку в постачанні зброї Україні. Танки, артилерію та авіацію ЗСУ мали отримати ще в червні минулого року.