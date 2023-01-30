"Поставки оружия — еще не участие в войне": эксперт на россТВ противоречил Путину (видео)

По словам израильского военного эксперта Якова Кедми, СССР поставлял вооружения и офицеров Египту и Сирии в период арабо-израильской войны, и это не считалось войной СССР против Израиля.

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Приглашенный эксперт на российском телевидении высказал точку зрения обратную позиции Кремля о том, что касается передачи Украине западных танков. Российский президент Владимир Путин рассматривает это как непосредственное участие в войне в Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал поставки западных вооружений, в частности танков, прямой и возрастающей вовлеченностью в войну Запада.

[ + – ] Яков Кедми — о поставках оружия Украине

В своих телешоу кремлевский пропагандист Владимир Соловьев неоднократно осуждал западную военную помощь Украине, называя ее доказательством того, что это прокси-война между НАТО и Россией. Он также призывал к применению ядерного оружия по территории стран, которые помогают Украине.

Однако в недавнем шоу Яков Кедми, родившийся в России израильский политик и дипломат, заявил, что не согласен с этой позицией. По его словам, поставки вооружений Украине не стоит рассматривать как участие Западов в войне.

Он задал собеседникам вопрос о том, сколько Советский Союз поставлял вооружений Египту и Сирии в период "холодной войны" и арабо-израильской войны 1973 года (Война Судного дня), упомянув, что Силам обороны Израиля приходилось воевать и непосредственно с российскими летчиками.

По словам Кедми, даже несмотря на то, что российская армия "планировала операцию", все еще считалась, что это война с Египтом.

"Сколько СССР поставил оружия Египту и Сирии? В каждом батальоне сидел ваш офицер. Генштаб советской армии планировал их операции. Мы что говорили, что это война? С вами? Никогда! Это была война с Египтом. Советский Союз поставлял оружие", — пояснил Кедми.

В ответ Соловьев сказал, что это была "ваша позиция", но израильский эксперт ответил, что это была позиция и США, и Израиля, и СССР.

"Поставки оружия — это не участие в войне. Страны поставляют оружие кому угодно. Даже когда советники находятся — это не участие в войне", — сказал Кедми, отметив, что он воевал против батальона египетской армии, в которой находился советский офицер.

"Никто на этом земном шаре не рассматривал это как войну между Израилем и Советским Союзом", — пояснил военный эксперт.

Напомним, что, по данным CNN, ВСУ будут рассчитывать на старые советские танки до прибытия подкрепления от Запада. Танковое подразделение под Бахмутом выполняет ключевую роль — удерживает линию фронта, чтобы не позволить россиянам продвинуться к промышленному городу Константиновке.

Ранее Фокус сообщал, что военные исследователи из ISW в своей сводке за 29 января, назвали главную ошибку в поставках оружия Украине. Танки, артиллерию и авиацию ВСУ должны были получить еще в июне прошлого года.