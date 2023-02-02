Удари по командних центрах у Москві неминучі: у РФ окреслили нові "червоні лінії" (відео)

За словами колишнього російського дипломата Андрія Федорова, постачання Україні винищувачів західного зразка, таких як американські F-16 і британські Typhoon, не стануть "червоними лініями".

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Андрій Федоров, колишній заступник глави російського МЗС, радник прем'єра та віцепрезидента РФ, під час обговорення постачання Україні винищувачів F-16 і Typhoon на російському телебаченні заявив, що власне постачання бойових літаків не варто вважати "червоною лінією", на відміну від "ударів по командних центрах у Москві", які, за його словами, неминучі. Відеосюжет із заявами про удари по Москві виклав у своєму Twitter радник голови МВС України Антон Геращенко.

Федоров уточнив, що йдеться не про спроби, а саме про удари по Москві.

[ + – ] Російський експерт — про удари по Москві

За деякими даними, у Кремлі вже готуються до ударів по території російської столиці, для чого на дахах будинків розміщують системи ППО "Панцир-С1".

Але в Україні ефективність такої ініціативи піддали сумніву. Установки ППО на дахах більше розраховані на внутрішньоросійську аудиторію, оскільки з військової точки зору це "сумнівно та малоефективно", сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 27 січня.

Ізраїльський експерт на російському ТБ Яків Кедмі 28 січня заявив в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова, що постачання зброї — це ще не участь у війні, оскільки Радянський Союз постачав озброєння й офіцерів Єгипту та Сирії в період арабо-ізраїльської війни, і ніхто не називав це війною СРСР проти Ізраїлю.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 1 лютого попередив, що переговори з Україною не плануються через передачу Києву далекобійних ракет GLSDB, малогабаритних високоточних боєприпасів.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловився про російський обстріл у Краматорську, де, за даними поліції, ракета "Іскандер-К" зруйнувала будинок, а мешканці досі перебувають під завалами.