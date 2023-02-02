Удары по командным центрам в Москве неизбежны: в РФ очертили новые "красные линии" (видео)

По словам бывшего российского дипломата Андрея Федорова, поставки Украине истребителей западного образца, таких как американские F-16 и британские Typhoon, не станут "красными линиями".

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Андрей Федоров, бывший заместитель главы российского МИДа, советник премьера и вице-президента РФ, в ходе обсуждения поставок Украине истребителей F-16 и Typhoon на российском телевидении заявил, что собственно поставки боевых самолетов не стоит считать "красной линией", в отличие от "ударов по командным центрам в Москве", которые, по его словам, неизбежны. Видеосюжет с заявлениями об ударах по Москве выложил в своем Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Федоров уточнил, что речь идет не о попытках, а именно об ударах по Москве.

[ + – ] Российский эксперт — об ударах по Москве

По некоторым данным, в Кремле уже готовятся к ударам по территории российской столицы, для чего на крышах домов размещают системы ПВО "Панцирь-С1".

Но в Украине эффективность такой инициативы повергли сомнению. Установки ПВО на крышах больше рассчитаны на внутрироссийскую аудиторию, поскольку с военной точки зрения это "сомнительно и малоэффективно", сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 27 января.

Израильский эксперт на российском ТВ Яков Кедми 28 января заявил в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева, что поставки оружия — это еще не участие в войне, поскольку Советский Союз поставлял вооружения и офицеров Египту и Сирии в период арабо-израильской войны, и никто не называл это войной СССР против Израиля.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 1 февраля предупредил, что переговоры с Украиной не планируются из-за передачи Киеву дальнобойных ракет GLSDB, малогабаритных высокоточных боеприпасов.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о российском обстреле в Краматорске, где, по данным полиции, ракета "Искандер-К" разрушила дом, а жильцы до сих пор находятся под завалами.