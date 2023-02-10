"Час грає проти нас": Захід недооцінює російські війська, — польський посол у США

За словами Марека Магеровського, до масштабного вторгнення Захід був схильний до переоцінки російської військової сили — а тепер навпаки недооцінює. На жаль, російська армія, суспільство та керівна еліта надзвичайно стійкі до економічних санкцій.

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Після того, як у четвер, 9 лютого, на саміті Євросоюзу президент України Володимир Зеленський заявив про потребу ЗСУ у винищувачах, посол Польщі у США Марек Магеровський також спробував донести союзникам це відчуття невідкладності. Про це повідомляє CNN.

Польща пропонує постачання бойових літаків до України за умови, що НАТО це також зробить.

"Ця пропозиція, яка залишалася на порядку денному протягом кількох днів, і це досить цікава тема для обговорення серед лідерів ЄС та НАТО", — заявив посол Магеровський.

"В одному я впевнений — зараз ми зіткнулися з перегонами на час, коли росіяни мобілізують свої сили і проводять перегрупування по лінії фронту в Україні, а українці чекають на ефективніші західні озброєння", — пояснив посол.

Він також сказав, що вважає, що найбільше наполягав на продовженні постачання озброєнь Україні саме польський уряд, як з військового погляду, так і політичного.

"Безперечно, навчання екіпажів та пілотів займе час", — додав посол, зазначивши, що озброєні українці проходили підготовку на системах радянських часів.

Він також вважає, що у війні настане перелом, якщо "всі країни ЄС і НАТО віддадуть перевагу постачанню винищувачів F-16 або інших озброєнь в Україну прямо зараз".

Магеровський висловився і про те, що в цьому питанні використовуються не зовсім відповідні терміни.

"Нам потрібно дещо змінити наш словник — перестати говорити про можливість "не програти війну", а говорити про те, що Україна зрештою війну виграє", — заявив він.

"До масштабного вторгнення ми були схильні до переоцінки російської військової могутності, а тепер недооцінюємо. Думаю, що, на жаль, російська армія, російське суспільство та російська керівна еліта є надзвичайно стійкими до економічних санкцій, які ми наклали на цю країну", — сказав посол.

Магеровський також не вважає, що конфлікт вдасться розв'язати за столом переговорів. "Все має вирішуватися військовим шляхом, і я вважаю, що українські військові здобудуть перемогу за допомогою Заходу".

Раніше Фокус повідомляв, що Путін звинуватив Україну у розв'язанні війни. Під час свого виступу президент країни-агресора звинуватив Київ у "блокаді" окупованого Донбасу, додавши, що все почалося з Революції гідності у 2013 році.

Нагадаємо, що названо точні дати випробувань російської ядерної ракети "Сатана-2". Жителів віддалених районів Камчатки обмежать у пересуванні, а місцевих чиновників попередили, що потрібно готуватися до тестового запуску стратегічного ракетного комплексу "Сармат".