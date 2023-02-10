"Время играет против нас": Запад недооценивает российские войска, — польский посол в США

По словам Марека Магеровски, до масштабного вторжения Запад был склонен к переоценке российской военной мощи — а теперь наоборот недооценивает. К сожалению, российская армия, общество и правящая элита чрезвычайно устойчивы к экономическим санкциям.

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После того как в четверг, 9 февраля, на саммите Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский заявил о потребности ВСУ в истребителях, посол Польши в США Марек Магеровски также попытался донести союзникам это ощущение безотлагательности. Об этом сообщает CNN.

Польша предлагает поставки боевых самолетов в Украину при условии, что НАТО это тоже сделает.

"Это предложение, которое оставалось на повестке в течение нескольких дней, и это достаточно интересная тема для обсуждения среди лидеров ЕС и НАТО", — заявил посол Магеровски.

"В одном я уверен — сейчас мы столкнулись с гонкой на время, когда россияне мобилизуют свои силы и проводят перегруппировку по линии фронта в Украине, а украинцы ждут более эффективных западных вооружений", — пояснил посол.

Он также сказал, что считает, что больше всех настаивало на продолжении поставок вооружений Украине именно польское правительство, как с военной точки зрения, так и политической.

"Несомненно, обучение экипажей и пилотов займет время", — добавил посол, отметив, что вооруженные украинцы проходили подготовку на системах советских времен.

Он также считает, что в войне наступит перелом, если "все страны ЕС и НАТО предпочтут поставлять истребители F-16 или другие вооружения в Украину прямо сейчас.

Магеровски высказался и о том, что в этом вопросе используются не вполне подходящие термины.

"Нам нужно несколько изменить наш словарь — перестать говорить о возможности "не проиграть войну", а говорить о том, что Украина в конечном итоге войну выиграет", — заявил он.

"До масштабного вторжения мы были склонны к переоценке российской военной мощи, а теперь недооцениваем. Думаю, что, к сожалению, российская армия, российское общество и российская правящая элита чрезвычайно устойчивы к экономическим санкциям, которые мы наложили на эту страну", — сказал посол.

Магеровски также не считает, что конфликт удастся решить за столом переговоров. Все должно решаться военным путем, и я считаю, что украинские военные одержат победу, с помощью Запада.

Ранее Фокус сообщал, что Путин обвинил Украину в развязывании войны. Во время своего выступления президент страны-агрессора обвинил Киев в "блокаде" оккупированного Донбасса, добавив, что все началась с Революции достоинства в 2013 году.

Напомним, что названы точные даты испытаний российской ядерной ракеты "Сатана-2". Жителей отдаленных районов Камчатки ограничат в передвижении, а местных чиновников предупредили, что нужно готовиться к тестовому пуску стратегического ракетного комплекса "Сармат".