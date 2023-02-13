У РФ є безумці, щоб застосувати ядерну зброю, — експерт на росТВ (відео)

За словами редактора газети "Аргументы и факты" Андрія Сидорчука, Захід сподівається на "низький больовий поріг" Росії. А застосування з боку РФ тактичної ядерної зброї в Україні вигідне Європі та США, оскільки після цього Москва буде вже в повній ізоляції.

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Є божевільні при владі в Росії, які, ймовірно, "ведуть до катастрофи" з ядерною зброєю, заявив експерт на російському телебаченні. Фрагмент програми "Место встречи" опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

Андрій Сидорчук, редактор газети "Аргументы и факты", заявив в ефірі, що Захід сподівається на "низький больовий поріг" Росії.

У разі, якщо Україна матиме ядерну зброю, Україна буде знищена, заявив спікер.

[ + – ] Спікери на росТВ обговорюють застосування ядерної зброї в Україні

Його опонент, зі свого боку, відповів, що Україна розраховує на те, що ядерна війна "Росії, як і самій НАТО, невигідна", і тому на це не піде.

Ще один учасник дискусії вважає, що застосування з боку Росії тактичної ядерної зброї в Україні вигідне для Заходу, оскільки після цього РФ виявиться вже в повній ізоляції.

"Вони думають, що в нас немає божевільних, але в нас суверенітет головніший", — навів цитату, яка йому сподобалася, ще один спікер, додавши, що для Заходу, з іншого боку, "ідеологія, ілюзії" головніші — і з цієї причини висока ймовірність, що "божевільні, що тут, що там призведуть до катастрофи, давайте, б***, їх зупинимо".

Наприкінці минулого місяця радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував чергові погрози застосування ядерної зброї у відповідь на постачання Києву західної техніки й озброєнь. Він відповів на слова спікера Держдуми В'ячеслава Володіна про те, що Росія протягом 11 місяців бомбардує українські міста, а Києву та світу, за логікою Володіна, з цим треба мовчки змиритися.

Нагадаємо, що близько 90% жителів України не бояться ядерного удару Кремля. Більшість українців проти капітуляції та виступають за деокупацію Донбасу й Криму.

Раніше Фокус розбирався в тому, куди слід тікати в разі ядерного апокаліпсису. Дослідники оголосили список найкращих країн для виживання. На верхніх рядках цього списку — Австралія та Нова Зеландія.