В РФ есть безумцы, чтобы применить ядерное оружие, — эксперт на россТВ (видео)

По словам редактора газеты "Аргументы и факты" Андрея Сидорчука, Запад надеется на "низкий болевой порог" России. А применение со стороны РФ тактического ядерного оружия в Украине выгодно Европе и США, так как после этого Москва будет уже в полной изоляции.

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Есть безумцы у власти в России, которые, вероятно, "ведут к катастрофе" с ядерным оружием, заявил эксперт на российском телевидении. Фрагмент программы "Место встречи" опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Андрей Сидорчук, редактор газеты "Аргументы и факты", заявил в эфире, что Запад надеется на "низкий болевой порог" России.

В случае, если у Украины появится ядерное оружие, Украина будет уничтожена, заявил спикер.

[ + – ] Спикеры на россТВ обсуждают применение ядерного оружия в Украине

Его оппонент, в свою очередь, ответил, что Украина рассчитывает на то, что ядерная война "России, как и самой НАТО, невыгодна", и поэтому на это не пойдут.

Еще один участник дискуссии считает, что применение со стороны России тактического ядерного оружия в Украине выгодно Западу, поскольку после этого РФ окажется уже в полной изоляции.

"Они думают, что у нас нет сумасшедших, но у нас суверенитет главнее", — привел понравившуюся ему цитату еще один спикер, добавив, что для Запада, в свою очередь, "идеология, иллюзии" главнее — и по этой причине высокая вероятность, что "сумасшедшие что здесь, что там приведут к катастрофе, давайте, б***, их остановим".

В конце прошлого месяца советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал очередные угрозы применения ядерного оружия в ответ на поставки Киеву западной техники и вооружений. Он ответил на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Россия на протяжении 11 месяцев бомбит украинские города, а Киеву и миру, по логике Володина, с этим нужно молча смириться.

Напомним, что около 90% жителей Украины не боятся ядерного удара Кремля. Большинство украинцев против капитуляции и выступают за деоккупацию Донбасса и Крыма.

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