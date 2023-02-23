"Прапор РФ на руїнах Києва": російський генерал закликав зруйнувати столицю України (відео)

За словами військового та політичного діяча РФ Андрія Гурулєва, мета в тому, щоб провести зачистку української столиці так, щоб там просто нічого не залишилося. Нібито так усі скрізь воюють.

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Військовий і політичний діяч РФ генерал Андрій Гурулєв в ефірі РосТВ зажадав залишити від Києва одні руїни, поверх яких має майоріти російський прапор.

"Мета є. Якщо ми беремо мету, це, наприклад, одне місто, одна область... але її так вичистити... щоб там просто нічого не залишилося", — заявив Гурулєв.

"Якщо ми говоримо, що це Київ, Київ — "мати міст руських"... Так, це мати міст руських, але якщо треба, щоб від Києва залишилися руїни, і там стояв наш прапор зверху на цих руїнах, я думаю, до цього треба прийти", — пояснив російський воєначальник, додавши, що так усі скрізь воюють.

[ + – ] Російський воєначальник — про "зачистку Києва"

Публіцист Олександр Невзоров нагадав, що таку тактику затвердив радянський маршал Родіон Малиновський, а пізніше такі методи росіяни застосовували у війні у Чечні та інших своїх війнах.

Нагадаємо, що відео суперечки на росТВ про невдачі російських військ в Україні стало вірусним. Пропагандист Олексій Журавльов заявив, що захоплений окоп в українському селі обходиться ціною приблизно сімох загиблих російських військових. Він також поставив питання про те, чому ЗС РФ досі не захопили Київ, "якщо чудово воюють".

На російському телебаченні також заявили, що удари по командних центрах у Москві неминучі та окреслили нові "червоні лінії". Колишній російський дипломат Андрій Федорів пояснив, що постачання Україні західних винищувачів, таких як американські F-16 та британські Typhoon, не можна вважати "червоними лініями".

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ знову заговорили про застосування ядерної зброї. Кремлівський пропагандист Сергій Мардан висловився, що наддержава не зобов'язана виконувати міжнародні вимоги.