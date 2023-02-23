"Флаг РФ на руинах Киева": российский генерал призвал разрушить столицу Украины (видео)

По словам военного и политического деятеля РФ Андрея Гурулева, цель в том, чтобы провести зачистку украинской столицы так, чтобы там "просто ничего не осталось". Якобы так все и везде воюют.

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Военный и политический деятель РФ генерал Андрей Гурулев в эфире росТВ потребовал оставить от Киева одни руины, поверх которых должен реять российский флаг.

"Цели есть. Если мы берем цель, это, к примеру, один город, одна область… но ее так вычистить… чтобы там просто ничего не осталось", — заявил Гурулев.

"Если мы говорим, что это Киев, Киев — "мать городов русских"… Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти", — объяснил российский военачальник, добавив, что так все и везде воюют.

[ + – ] Российский военачальник — о "зачистке Киева"

Публицист Александр Невзоров напомнил, что подобную тактику утвердил советский маршал Родион Малиновский, а позже такие методы россияне применяли в войне в Чечне и других своих войнах.

Напомним, что видео спора на росТВ о неудачах российских войск в Украине стало вирусным. Пропагандист Алексей Журавлев заявил, что захваченный окоп в украинском селе обходится ценой примерно в семерых погибших российских военных. Он также задался вопросом о том, почему ВС РФ до сих пор не захватили Киев, "если отлично воюют".

На российском телевидении также заявили, что удары по командным центрам в Москве неизбежны и очертили новые "красные линии". Бывший российский дипломат Андрей Федоров объяснил, что поставки Украине западных истребителей, таких как американские F-16 и британские Typhoon, нельзя считать "красными линиями".

Ранее Фокус сообщал, что в РФ вновь заговорили о применении ядерного оружия. Кремлевский пропагандист Сергей Мардан высказался о том, что сверхдержава не обязана выполнять международные требования.