Снаряди для ЗСУ як COVID-вакцина: у ЄС розробляють схему прискорених постачань в Україну

За даними журналістів, план прискореного постачання в Україну гаубичних снарядів 155 мм, подібний до того, що використовувався для закупівлі вакцин під час коронавірусної пандемії в Європі, вперше запропонувала прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас.

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У Євросоюзі обговорюють створення схеми прискореного постачання в Україну артилерійських снарядів для гаубиць, які, за заявами ЗСУ, мають вирішальне значення у протидії російським військам. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що ідею розробити план дій, подібний до того, який використовувався під час коронавірусної пандемії для закупівлі вакцин, минулого місяця запропонувала прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас.

За словами представника ЄС, безпосередньо знайомого з проєктом, наразі головне завдання у тому, щоб забезпечити швидку доставку ЗСУ артилерійських снарядів калібру 155-мм. План досі доопрацьовується.

ЄС допомагає Україні через Європейський фонд миру (European Peace Facility) — у такий спосіб країнам ЄС відшкодовують поставлену зброю, боєприпаси й іншу військову підтримку Україні.

У грудні було ухвалено рішення поповнити цей фонд на 2 млрд євро з можливістю збільшення до 3,5 млрд.

Зазначається, що ведуться переговори щодо участі у проєкті норвежців, Канада також проявляє інтерес.

Ця ініціатива дозволить бійцям ЗСУ вже в березні швидко отримувати дефіцитні боєприпаси. За даними журналістів, країни ЄС дали згоду на постачання снарядів зі своїх запасів після пропонування Брюсселя ці запаси поповнювати.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін планує протягом трьох місяців проводити масові атаки смертників на позиції ЗСУ.