Снаряды для ВСУ как COVID-вакцина: в ЕС разрабатывают схему ускоренных поставок в Украину

По данным журналистов, план ускоренных поставок в Украину гаубичных снарядов 155 мм, подобный тому, который использовался для закупки вакцин во время коронавирусной пандемии в Европе, впервые предложила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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В Евросоюзе обсуждают создание схемы ускоренных поставок в Украину артиллерийских снарядов для гаубиц, которые, по заявлениям ВСУ, имеют решающее значение в противодействии российским войскам. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что идею разработать план действий, подобный тому, который использовался во время коронавирусной пандемии для закупки вакцин, в прошлом месяце предложила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам представителя ЕС, непосредственно знакомого с проектом, сейчас главная задача в том, чтобы обеспечить быструю доставку ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155-мм. План все еще дорабатывается.

ЕС помогает Украине посредством Европейского фонда мира (European Peace Facility) — таким образом странам ЕС возмещают поставленное оружие, боеприпасы и прочую военную поддержку Украине.

В декабре было принято решение пополнить этот фонд на 2 млрд евро с возможностью увеличения до 3,5 млрд.

Отмечается, что ведутся переговоры об участии в проекте норвежцев, Канада также проявляет интерес.

Эта инициатива позволит бойцам ВСУ уже в марте быстро получать дефицитные боеприпасы. По сведениям журналистов, страны ЕС дали согласие на поставку снарядов из своих запасов после предложения Брюсселя эти запасы пополнять.

Ранее Фокус сообщал, что Путин планирует в течение трех месяцев проводить массовые атаки смертников на позиции ВСУ.