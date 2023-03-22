"ЗСУ програють": РФ розпочала найпотужнішу інформкампанію проти України на Заході, — Данілов

За словами секретаря РНБО, мета Кремля — підрив військової допомоги Києву та примус із боку Заходу сісти за стіл переговорів із Москвою. Водночас мобілізаційні ресурси ЗС РФ обмежені і в результаті вичерпаються, вважає він.

Related video

Росія розгорнула одну із найпотужніших інформаційних кампаній з початку лютого 2022 року. Вона націлена на США та ЄС, щоб посіяти на Заході думку, що Україна не зможе перемогти у війні з РФ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у колонці для видання "Українська правда" 22 березня.

За задумом Кремля, внаслідок цього станеться підрив військової допомоги ЗСУ, а країни Заходу почнуть змушувати Київ розпочати переговори з Москвою.

За словами Данілова, по всій Європі активізувалися російські "консерви" та агенти впливу. Також Росія приваблює потужне бізнес-лобі, яке зацікавлене у російській сировині та ринках. Ці спікери за допомогою західних медіа намагаються просунути тези про проблеми в українській армії, конфлікти у командуванні, вичерпання ресурсів та неможливість наступу України.

Мета РФ — розпочати переговори та заморозити воєнні дії.

Крім того, секретар РНБО заявив, що РФ намагається спровокувати паніку серед американців та європейців, намагаючись розпалити конфлікти на інших "чутливих" для Заходу територіях та лякати ядерною зброєю.

Зокрема, у Молдові організовуються проросійські мітинги, а в деяких європейських столицях Москва за допомогою маргінальних посередників намагається проводити антиукраїнські протести. Також точками провокування стають території від Балкан до Суахілі, що в Африці.

Олексій Данілов попередив, що Україна не обмежена у часі і переможе Росію у будь-якому форматі: короткому, довгому чи наддовгому.

"Боротьба за свободу не лімітована часом, і ми боротимемося стільки, скільки для цього знадобиться", — сказав чиновник.

Він також зазначив, що ресурси Москви, зокрема, мобілізаційні, обмежені та зрештою вичерпаються.

Нагадаємо, 13 березня розвідка Польщі повідомляла, що пропаганда РФ активізувала рух "фальшивого пацифізму" в Європі. За словами голови відомства Станіслава Жаріна, Росія через своїх посередників намагається просувати вигідні для себе ідеї, що допомогло б швидко перемогти у війні з Україною.

10 березня президент Володимир Зеленський назвав "небезпечними" повідомлення західних ЗМІ про "український слід" у диверсіях на газопроводах "Північний потік". За його словами, публікація матеріалів зі звинуваченнями на адресу Києва грає на руку лише Росії чи бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоб проти Москви не запроваджувалися потужні санкції.