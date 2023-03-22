"ВСУ проиграют": РФ начала самую мощную информкампанию против Украины на Западе, — Данилов

По словам секретаря СНБО, цель Кремля — подрыв военной помощи Киеву и принуждение со стороны Запада сесть за стол переговоров с Москвой. В то же время мобилизационные ресурсы ВС РФ ограничены и в итоге иссякнут, считает он.

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Россия развернула одну из самых мощных информационных кампаний с начала февраля 2022 года. Она нацелена на США и ЕС, чтобы посеять на Западе мнение о том, что Украина не сможет победить в войне с РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данило в колонке для издания "Украинская правда" 22 марта.

По замыслу Кремля, в результате этого случится подрыв военной помощи ВСУ, а страны Запада начнут принуждать Киев начать переговоры с Москвой.

По словам Данилова, по всей Европе активизировались российские "консервы" и агенты влияния. Также Россия привлекает мощное бизнесс-лобби, которое заинтересовано в российском сырье и рынках. Эти спикеры с помощью западных медиа пытаются продвинуть тезисы о проблемах в украинской армии, конфликтах в командовании, исчерпании ресурсов и невозможности наступления Украины.

Цель РФ — начать переговоры и заморозить военные действия.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что РФ пытается спровоцировать панику среди американцев и европейцев, пытаясь разжечь конфликты на других "чувствительных" для Запада территориях и пугать ядерным оружием.

В частности, в Молдове организовываются пророссийские митинги, а в некоторых европейских столицах Москва с помощью "маргинальных" посредников пытается проводить антиукраинские протесты. Также точками провоцирования становятся территории от Балкан до Суахили, что в Африке.

Алексей Данилов предупредил, что Украина не ограничена во времени и победит Россию в любом формате: коротком, долгом или сверхдолгом.

"Борьба за свободу не лимитирована временем, и мы будем бороться столько, сколько для этого понадобится", — сказал чиновник.

Он также отметил, что ресурсы Москвы, в частности, мобилизационные ограничены и в итоге иссякнут.

Напомним, 13 марта разведка Польши сообщала, что пропаганда РФ активизировала движение "фальшивого пацифизма" в Европе. По словам главы ведомства Станислава Жарина, Россия через своих посредников пытается продвигать выгодные для себя идеи, что помогло бы быстро победить в войне с Украиной.

10 марта президент Владимир Зеленский назвал "опасными" сообщения западных СМИ об "украинском следе" в диверсиях на газопроводах "Северный поток". По его словам, публикация материалов с обвинениями в адрес Киева играет на руку лишь России или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции.