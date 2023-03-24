"Привіз уранових снарядів": МЗС РФ намагалося висміяти принца Вільяма, який оцінив стійкість українців

Представник королівської родини відвідав розташування британських військових біля кордону України і також зустрівся з біженцями. Марія Захарова з МЗС РФ, зі свого боку, обурилася поїздкою "Вільяма Карловича" та заявила, що це знімає всі питання щодо участі Британії та Польщі у війні в Україні.

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Напередодні, 23 березня, після відвідин британських військовослужбовців на базі у польському Жешуві, недалеко від кордону з Україною, принц Вільям також зустрівся з українськими біженцями та оцінив їхню стійкість. Про це повідомляє ВВС.

"Мабуть, складно розпочинати нове життя в абсолютно новій країні", — заявив він і також подякував тим, хто надає житло українським переселенцям у Польщі.

Принц Вільям та біженці з України

У Варшаві також відбулася зустріч спадкоємця британського престолу з президентом країни Анджеєм Дудою, на якій було обговорено підтримку України.

Принц Вільям та президент Польщі Анджей Дуда

Вільям подякував британським військовослужбовцям, які допомагають доставляти допомогу Україні та відстежують ситуацію в сусідній країні.

Принц Вільям під час поїздки до Польщі

Закиди на адресу "Вільяма Карловича"

Зі свого боку представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що поява Вільяма в Польщі "повністю знімає будь-які сумніви" в тому, чи слід вважати Британію та Польщу сторонами, залученими до війни в Україні.

У своєму посту вона виклала знімок журналу "Татлер" з публікацією про поїздку Вільяма до британських військовослужбовців у Польщі.

Стаття у "Татлері" про поїздку Вільяма до Польщі

"Цікаво, снарядів із збідненим ураном Вільям Карлович своїм військам не привіз?" — запитала Захарова.

22 березня принц Вільям із таємним візитом побував біля кордону України, щоб підтримати військовослужбовців. Інформація про поїздку до Польщі зберігалася в секреті доти, доки спадкоємець британської корони не виїхав з військової бази.

Нагадаємо, що 24 березня у Путіна пригрозили застосуванням ядерної зброї, якщо ЗСУ намагатимуться деокупувати Крим. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв знову згадав про екзистенційну загрозу і заявив, що в такому разі військова доктрина РФ дозволяє вдаватися до будь-яких видів озброєнь.