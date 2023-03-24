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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Привіз уранових снарядів": МЗС РФ намагалося висміяти принца Вільяма, який оцінив стійкість українців

Принц Вільям
Фото: trump | Принц Вільям з українськими біженцями

Представник королівської родини відвідав розташування британських військових біля кордону України і також зустрівся з біженцями. Марія Захарова з МЗС РФ, зі свого боку, обурилася поїздкою "Вільяма Карловича" та заявила, що це знімає всі питання щодо участі Британії та Польщі у війні в Україні.

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Напередодні, 23 березня, після відвідин британських військовослужбовців на базі у польському Жешуві, недалеко від кордону з Україною, принц Вільям також зустрівся з українськими біженцями та оцінив їхню стійкість. Про це повідомляє ВВС.

"Мабуть, складно розпочинати нове життя в абсолютно новій країні", — заявив він і також подякував тим, хто надає житло українським переселенцям у Польщі.

Принц Вільям та біженці з України Fullscreen
Принц Вільям та біженці з України

У Варшаві також відбулася зустріч спадкоємця британського престолу з президентом країни Анджеєм Дудою, на якій було обговорено підтримку України.

Принц Вільям, президент Польщі, Анджей Дуда Fullscreen
Принц Вільям та президент Польщі Анджей Дуда

Вільям подякував британським військовослужбовцям, які допомагають доставляти допомогу Україні та відстежують ситуацію в сусідній країні.

Принц Вільям під час поїздки до Польщі Fullscreen
Принц Вільям під час поїздки до Польщі

Закиди на адресу "Вільяма Карловича"

Зі свого боку представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що поява Вільяма в Польщі "повністю знімає будь-які сумніви" в тому, чи слід вважати Британію та Польщу сторонами, залученими до війни в Україні.

У своєму посту вона виклала знімок журналу "Татлер" з публікацією про поїздку Вільяма до британських військовослужбовців у Польщі.

Стаття у "Татлері" про поїздку Вільяма до Польщі Fullscreen
Стаття у "Татлері" про поїздку Вільяма до Польщі

"Цікаво, снарядів із збідненим ураном Вільям Карлович своїм військам не привіз?" — запитала Захарова.

22 березня принц Вільям із таємним візитом побував біля кордону України, щоб підтримати військовослужбовців. Інформація про поїздку до Польщі зберігалася в секреті доти, доки спадкоємець британської корони не виїхав з військової бази.

Нагадаємо, що 24 березня у Путіна пригрозили застосуванням ядерної зброї, якщо ЗСУ намагатимуться деокупувати Крим. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв знову згадав про екзистенційну загрозу і заявив, що в такому разі військова доктрина РФ дозволяє вдаватися до будь-яких видів озброєнь.