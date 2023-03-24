Представитель королевской семьи посетил расположение британских военных у границы Украины и также встретился с беженцами. Мария Захарова из МИДа РФ, в свою очередь, возмутилась поездкой "Уильяма Карловича" и заявила, что это снимает все вопросы относительно участия Британии и Польши в войне в Украине.

Related video

Накануне, 23 марта, после посещения британских военнослужащих на базе в польском Жешуве, недалеко от границы с Украиной, принц Уильям также встретился с украинскими беженцами и оценил их стойкость. Об этом сообщает BBC.

"Должно быть, сложно начинать новую жизнь в совершенно новой стране", — заявил он и также поблагодарил тех, кто предоставляет жилье украинским переселенцам в Польше.

Принц Уильям и беженцы из Украины

В Варшаве также состоялась встреча наследника британского престола с президентом страны Анджеем Дудой, на которой обсуждалась поддержка Украины.

Принц Уильям и президент Польши Анджей Дуда

Уильям поблагодарил британских военнослужащих, которые помогают доставлять помощь Украине и отслеживают положение в соседней стране.

Принц Уильям во время поездки у Польшу

Упреки в адрес "Уильяма Карловича"

В свою очередь, представительница российского МИДа Мария Захарова заявила, что появление Уильяма в Польше "полностью снимает любые сомнения" в том, следует ли считать Британию и Польшу сторонами, вовлеченными в войну в Украине.

В своем посте она выложила снимок журнала "Татлер" с публикацией о поездке Уильяма в расположение британских военнослужащих в Польше.

Статья в "Татлере" о поездке Уильяма в Польшу

"Интересно, снарядов с обедненным ураном Уильям Карлович своим войскам не привез?" — задалась вопросом Захарова.

22 марта принц Уильям с тайным визитом побывал у границы Украины, чтобы поддержать военнослужащих. Информация о поездке в Польшу сохранялась в секрете до тех пор, пока наследник британской короны не уехал с военной базы.

Напомним, что 24 марта у Путина пригрозили применением ядерного оружия, если ВСУ будут пытаться деоккупировать Крым. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев вновь упомянул об экзистенциальной угрозе и заявил, что в таком случае военная доктрина РФ позволяет прибегать к любым видам вооружений.