"Донатилі на рації": прокуратура Німеччини провела обшуки у проросійських активістів

Законодавство Німеччини передбачає п'ять років ув'язнення за порушення санкцій, що забороняють постачання або фінансування закупівель товарів для армії РФ. До списку заборонених товарів входить радіообладнання.

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Німецька прокуратура провела обшуки у житлі двох проросійських активістів. За інформацією правоохоронців, підозрювані передавали кошти на придбання рацій для російських окупаційних військ в Україні. Про це повідомляє Sky News.

За даними поліції, Макс Шлунд та його подруга Олена Колбаснікова передавали кошти, зібрані прихильниками Кремля в Німеччині, одному з підрозділів армії РФ. На ці кошти купувалися рації, навушники та телефони.

Відповідно до санкцій ЄС, постачання чи фінансування закупівлі товарів для російських військових перебувають під забороною.

До списку заборонених товарів входить радіообладнання.

Олена Кобласнікова

Законодавство Німеччини передбачає п'ять років ув'язнення для осіб, викритих у порушенні санкцій.

Представник прокуратури Кельна Ульф Віллун заявив, що вранці 27 березня за адресою пари було проведено обшук — вилучили комп'ютери та папки з документами.

За словами Вілуна, за зібраними доказами визначатиметься, чи порушили Шлунд і Колбаснікова статтю 18 німецького законодавства про зовнішню торгівлю та платежі, яка встановлює покарання за порушення міжнародних санкцій.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила цього місяця, що Колбаснікова стала жертвою "переслідувань" з боку німецької влади.

Нагадаємо, що представники Болгарії повідомили, скільки заробили на виробництві зброї та боєприпасів для України.

Мережа агентів Кремля в Німеччині робить спроби завдати шкоди відносинам Берліна та Києва. Журналісти стверджують, що в Німеччині працює мережа російських агентів, які безпосередньо пов'язані з Кремлем.