"Донатили на рации": прокуратура Германии провела обыски у пророссийских активистов

Законодательство Германии предусматривает пять лет тюрьмы за нарушение санкций, запрещающих поставки или финансирование закупок товаров для армии РФ. В список запрещенных товаров входит и радиооборудование.

Related video

Немецкая прокуратура провела обыски в жилье двух пророссийских активистов. По информации правоохранителей, подозреваемые передавали средства на покупку раций для российских оккупационных войск в Украине. Об этом сообщает Sky News.

По данным полиции, Макс Шлунд и его подруга Елена Колбасникова передавали средства, собранные сторонниками Кремля в Германии, одному из подразделений армии РФ. На эти средства закупались рации, наушники и телефоны.

Согласно санкциям ЕС, поставки или финансирование закупки товаров для российских военных находятся под запретом.

В список запрещенных товаров входит и радиооборудование.

Елена Кобласникова

Законодательство Германии предусматривает пять лет тюремного заключения для лиц, уличенных в нарушении санкций.

Представитель прокуратуры Кельна Ульф Виллун заявил, что утром 27 марта по адресу пары был проведен обыск — изъяли компьютеры и папки с документами.

По словам Виллуна, по собранным доказательствам будет определяться, нарушил ли Шлунд и Колбасникова статью 18 немецкого законодательства о внешней торговле и платежах, которая устанавливает наказание за нарушение международных санкций.

Представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила в этом месяце, что Колбасникова стала жертвой "преследований" со стороны немецких властей.

Напомним, что представители Болгарии сообщили, сколько заработали на производстве оружия и боеприпасов для Украины.

Сеть агентов Кремля в Германии предпринимает попытки нанести вред отношениям Берлина и Киева. Журналисты утверждают, что в Германии работает сеть российских агентов, напрямую связанных с Кремлем.