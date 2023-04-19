Пригожина приберуть в автокатастрофі або "Новачком", бо "злетів із рейок", — політолог

На думку політолога Олексія Кошеля, очільник ПВК "Вагнер" останнім часом наробив багато помилок, тому за такі дії буде не просто відповідальність, а фізичне знищення.

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Очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов із рейок", граючи в політичні ігри, але влада Кремля це виправить за допомогою автокатастрофи або "Новачка". В цьому переконаний політолог Олексій Кошель. Про що він сказав в ефірі Radio NV.

За його словами, якщо поглянути на останні дії Пригожина, то можна побачити, що в нього просто зрив.

"Тому він робить дуже багато алогічних речей — публічна критика влади, військового керівництва. Це, здається, те, що неможливе в сьогоднішній Росії, тому що за такі дії буде не просто відповідальність, а фізичне знищення. У мене таке складається враження, що він просто починає активно грати в політичні ігри. Тобто він починає загравати з виборцями, саме з радикально налаштованою частиною, для яких потрібні оці великі видовища крові, безкомпромісності, знищення українців. Це радикальна частина", — сказав політолог.

За його словами, Пригожин і раніше намагався збудувати політичну кар'єру та зайняти місце покійного Жириновського.

"Я думаю, що це людина, яка просто зійшла з рейок. І кремлівська влада його, очевидно, поправить достатньо суворим способом. Не знаю, чи "Новачком", чи автокатастрофою. Але сценарій очевидно для нього уже підготовлений", — говорить Олексій Кошель.

Нагадаємо, що Путін не миритиме голову Міноборони РФ Сергія Шойгу із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Політик вважає, що російському президентові вигідні конфлікти між представниками різних відомств. Гудков також зазначив, що ліквідувати Пригожина може лише Володимир Путін, проте цього не станеться доти, доки засновник ПВК "Вагнер" приносить вигоду президенту Росії.

Пригожин прокоментував зізнання колишнього найманця Азамата Улдарова в убивстві дитини у Бахмуті. Він заявив, що "вагнерівці" не вбивали дітей, а рятували їх від "київського режиму".