Пригожина уберут в автокатастрофе или "Новичком", потому что "взлетел с рельсов", — политолог

По мнению политолога Алексея Кошеля, глава ЧВК "Вагнер" в последнее время наделал много ошибок, поэтому за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение.

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Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "сошел с рельсов", играя в политические игры, но власти Кремля это исправят с помощью автокатастрофы или "Новичка". В этом убежден политолог Алексей Кошель. О чем он сказал в эфире Radio NV.

По его словам, если посмотреть на последние действия Пригожина, то можно увидеть, что у него просто срыв.

"Поэтому он делает очень много алогичных вещей — публичная критика власти, военного руководства. Это, кажется, невозможно в сегодняшней России, потому что за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение. У меня такое создается впечатление, что он просто начинает активно играть в политические игры. То есть, он начинает заигрывать с избирателями, именно с радикально настроенной частью, для которых нужны эти большие зрелища крови, бескомпромиссности, уничтожение украинцев. Это радикальная часть", — сказал политолог.

По его словам, Пригожин по-прежнему пытался построить политическую карьеру и занять место покойного Жириновского.

"Я думаю, что это человек, который просто сошел с рельсов. И кремлевские власти его, очевидно, поправят достаточно строгим способом. Не знаю, новичком или автокатастрофой. Но сценарий очевидно для него уже подготовлен", — говорит Алексей Кошель.

Напомним, что Путин не будет мирить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с основателем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Политик считает, что российскому президенту выгодны конфликты между представителями разных ведомств. Гудков также отметил, что ликвидировать Пригожина может только Владимир Путин, однако этого не произойдет, пока основатель ППК "Вагнер" приносит выгоду президенту России.

Пригожин прокомментировал признание бывшего наемника Азамата Улдарова в убийстве ребенка в Бахмуте. Он заявил, что "вагнеровцы" не убивали детей, а спасали их от "киевского режима".