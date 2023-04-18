Только Путин может ликвидировать Пригожина, — экс-депутат Госдумы РФ (видео)

По словам российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, в своей внутренней политике президент исповедует принцип "разделяй и властвуй", но убивать владельца ЧВК он не планирует, поскольку тот приносит ему пользу.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не станет мирить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом заявил российский оппозиционер и бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков в интервью "24 каналу" 17 апреля.

Политик считает, что российскому президенту выгодны конфликты между представителями разных ведомств.

"Путина устраивает, что они "грызутся". Они друг друга ослабляют, и вокруг диктатора не появляется никакой политической фигуры, способной его заменить. На фоне консультирующих бояр царь всегда выглядит лучше всех. Разделяй и властвуй – такой принцип Путин исповедует достаточно давно", – заявил оппозиционер.

Интервью Дмитрия Гудкова

Гудков также отметил, что ликвидировать Пригожина может только Владимир Путин, однако этого не произойдет до тех пор, пока основатель ЧВК "Вагнер" приносит выгоду президенту России.

По словам Гудкова, кроме непосредственного участия в боевых действиях, "вагнеровцы" играют еще одну важную роль. Вербуя заключенных, Пригожин освобождает российские места лишения свободы от ненужных российскому президенту граждан.

"Они лишились десятков тысяч заключенных, сидевших по тяжелым статьям. Мало того, что они избавились от ненужных опасных людей, они еще и освободили тюрьмы, куда теперь можно сажать всех несогласных", – подчеркнул Гудков.

Напомним, что 12 апреля Дмитрий Гудков заявил, что Владимир Путин боится проиграть войну с Украиной, поэтому пытается ее затягивать. Оппозиционер также отметил, что большие потери не остановят президента России.

Мы также сообщали, что согласно отчету ISW от 17 апреля, Евгений Пригожин, вероятно, восстанавливает благосклонность Владимира Путина в связи с неспособностью Минобороны РФ выполнить поставленные задачи.

Еще мы писали о том, что в интервью от 17 апреля журналист-расследователь Христо Грозев сообщил о желании Евгения Пригожина возглавить штаб и получить политическую роль в России. По словам Грозева, если с основателем ЧВК "Вагнер" случится "несчастный случай", то его наемники пойдут на Кремль.