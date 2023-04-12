"Страх станет реальностью": в РФ рассказали, почему Путин не прекратит войну в Украине

По словам российского оппозиционера Александра Гудкова, поражение в войне скорее всего, приведет к смене режима, поэтому Кремль продолжит вести конфликт, стараясь удерживать захваченные территории.

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Президент страны-агрессорки Владимир Путин боится проиграть войну с Украиной, поэтому пытается ее затягивать. Об этом заявил российский оппозиционер Дмитрий Гудков 24 каналу сегодня, 12 апреля.

Политик объяснил, что большие потери РФ Путина не остановят, потому что ему нет никакого дела до жизней своих граждан, он их не ценит и может пускать на убой сколько угодно.

"Он может сжечь как пушечное мясо сколько угодно — и миллион людей, если нужно будет. Такова, к сожалению, цена человеческой жизни в России сегодня", — заметил он.

Что касается "вагненеровцев" — от этой прослойки населения Кремль вообще пытается избавиться намерено.

"Одна из задач Пригожина через "Вагнера" провести всех заключенных, избавиться от них, потому что это ненужные люди с точки зрения Путина", — добавил Гудков.

Чего боится Путин

По словам оппозиционера, Путин боится показать свою слабость и ошеломительное военное поражение, по этой причине, возможности выйти из войны сейчас у него нет. Поражение в войне скорее всего, приведет к смене режима, поэтому президент России будет продолжать войну, на сколько хватит его жизни.

"Он будет продолжать до конца. Своего, а не победного", — заявил Гудков.

В то же время, в Кремле уже есть адекватное осознание своих сил, и на новые территории там уже не смотрят, а стремятся удержать то, что уже захвачено.

Гудков считает, что Путин надеется на то, что помощь Украине иссякнет из-за затянувшегося конфликта и Запад перестанет помогать. Но, как подчеркивает оппозиционер, и как неоднократно заявляли западные лидеры — эта надежда напрасна.

Сколько еще Россия сможет воевать

По словам Гудкова, во времена СССР только один завод производил тысячу танков, сейчас, весь ВПК РФ, делает в десятки раз меньше техники и оружия.

"ВПК России не может обеспечивать длительную войну такой интенсивности. Когда ты нападаешь, тебе нужны одни ресурсы, когда ты переходишь в режим обороны – совсем другие", – подчеркнул он.

Гудков заметил, что Путин на самом деле мечтает о конце войны, но разумеется на условиях, которые никогда не воспримет Украина.

ВПК будут терять интенсивность, для его поддержания просто негде брать ресурс, из-за этого Кремль может перейти к каким-то другим формам.

К слову, пермский депутат из фракции "Единая Россия" Сергей Захаров 10 апреля заявил, что складывает с себя полномочия досрочно, а Путина назвал "мелким диктатором".

10 апреля британские журналисты сообщили, что резкие перепады самочувствия главы Кремля вызывают панику у родственников, потому что из-за возможной скоропостижной кончины близкое окружение окажется перед неизвестностью и даже на грани выживания.

Напомним, что британский эксперт по контртерроризму Грэм Юилл считает, что Путин прибегает к помощи двойников, которых даже обучили характерной походке.

27 марта сообщалось, что параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, связанного с войной в Украине