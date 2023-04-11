"Мелкий диктатор": пермский депутат сбежал из РФ, оскорбив Путина

По словам депутата Пермской городской думы Сергея Захарова, Россия — нищая страна. Поэтому он уехал жить в Германию и сложил с себя полномочия.

Related video

Пермский депутат из фракции "Единая Россия" Сергей Захаров 10 апреля заявил, что складывает с себя полномочия досрочно. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

По его словам, он пришел в политику осознанно, чтобы изменить жизнь простых людей к лучшему. Однако сейчас он не согласен с политикой своей страны, а потому решил уйти в отставку.

"Мы выросли на лозунге: "Миру – мир, война – войне!", каждый год ходили на демонстрации с плакатами "Мир, труд, май!", и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу", — написал Захаров.

Захаров 10 апреля заявил, что складывает с себя полномочия досрочно Фото: скриншот

Еще в октябре 2022 года политик назвал президента РФ Владимира Путина "мелким диктатором нищей страны".

"Он мог бы стать великим президентом великого государства, а останется в истории мелким диктатором нищей страны", — написал он.

Захаров назвал президента РФ Владимира Путина "мелким диктатором нищей страны". Фото: скриншот

Как писало издание "Радио Свобода" в ноябре 2022, депутаты фракции "Единая Россия" в Пермской городской думе решили исключить Захарова из своих рядов. Все дело в том, что он уехал жить в Германию, а также негативно высказывался о российском вторжении в Украину.

Сам Захаров тогда заявил изданию 59.ru, что в Германии изучает ведение бизнеса, немецкую литературу и культуру. Он еще тогда уверял, что не держится за мандат депутата, а заграничного паспорта у него нет.

Сообщается, что у Захарова есть супруга Сара.

Напомним, что 10 апреля в России полиция задержала "Иисуса Христа". По словам очевидцев, в Краснодарском крае мужчина в костюме Иисуса Христа следовал за человеком, несущим над головой макет самолета.

Также сообщалось, что "Аэрофлот" отправляет свой первый в истории самолет в Иран на ремонт из-за санкций. После полномасштабного вторжения страны Запада наложили ряд санкций на РФ, в том числе запретили поставки комплектующих для самолетов. Из-за этого в России вынуждены искать альтернативные варианты.