"Дрібний диктатор": пермський депутат втік із РФ, образивши Путіна

За словами депутата Пермської міської думи Сергія Захарова, Росія – бідна країна. Тому він поїхав жити до Німеччини й склав із себе повноваження.

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Пермський депутат із фракції "Єдина Росія" Сергій Захаров 10 квітня заявив, що складає із себе повноваження достроково. Про це він повідомив у себе в Instagram.

За його словами, він прийшов у політику усвідомлено, щоб змінити життя простих людей на краще. Однак зараз він не згоден із політикою своєї країни, а тому вирішив піти у відставку.

"Ми виросли на гаслі: "Світу – мир, війна – війні!", щороку ходили на демонстрації з плакатами "Мир, праця, травень!", і змінювати свої переконання з чиєїсь забаганки я не збираюся. Тому мені не соромно дивитися вранці у дзеркало. Я абсолютно не згоден із сьогоднішньою політикою держави й брати участь у ній не маю наміру. Я йду", — написав Захаров.

Захаров 10 квітня заявив, що складає із себе повноваження достроково. Фото: скріншот

Ще у жовтні 2022 року політик назвав президента РФ Володимира Путіна "дрібним диктатором бідної країни".

"Він міг би стати великим президентом великої держави, а залишиться в історії дрібним диктатором бідної країни", — написав він.

Захаров назвав президента РФ Володимира Путіна "дрібним диктатором злиденної країни". Фото: скріншот

Як писало видання "Радіо Свобода" у листопаді 2022, депутати фракції "Єдина Росія" у Пермській міській думі вирішили виключити Захарова зі своїх лав. Річ у тому, що він поїхав жити до Німеччини, а також негативно висловлювався про російське вторгнення в Україну.

Сам Захаров тоді заявив виданню 59.ru, що в Німеччині вивчає ведення бізнесу, німецьку літературу та культуру. Він ще тоді запевняв, що не тримається за мандат депутата, а закордонного паспорта він не має.

Повідомляється, що Захаров має дружину на ім'я Сара.

Нагадаємо, що 10 квітня в Росії поліція затримала "Ісуса Христа". За словами очевидців, у Краснодарському краї чоловік у костюмі Ісуса Христа слідував за людиною, яка несе над головою макет літака.

Також повідомлялося, що "Аерофлот" відправляє свій перший в історії літак до Ірану на ремонт через санкції. Після повномасштабного вторгнення країни Заходу наклали низку санкцій на РФ, зокрема заборонили постачання комплектуючих для літаків. Через це у Росії змушені шукати альтернативні варіанти.