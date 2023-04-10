"Зірвали друге пришестя": у Росії поліція затримала "Ісуса Христа" (відео)

За словами очевидців, у Краснодарському краї чоловік в костюмі Ісуса Христа слідував за людиною, що несла над головою макет літака.

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У російському місті Туапсе Краснодарського краю співробітники поліції затримали людину, яка гуляла вулицею в образі Ісуса Христа. Про це пише місцевий Telegram-канал "ЧП Краснодар".

У мережу потрапили відео, на яких видно, що чоловік у білому одязі з плямами "крові" та вінку з колючого дроту тягне величезний хрест. Попереду нього також можна побачити людину, яка несе над головою макет літака.

Повідомляється, що "Ісуса Христа" було заарештовано, а громадянин з літаком залишився на волі.

"Ісус Христос" у Туапсе

За даними Telegram-каналу Kub Mash, у затриманого відібрали хрест, а його самого відправили до відділення.

"Поліцейські з Туапсе зірвали друге пришестя: хтось у білому одязі та з розп'яттям на спині розгулював містом, поки не нарвався на патруль", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що 5 квітня в Москві чоловік викинув у сміттєвий бак 20 гранат та гільзи. Їх виявив випадковий перехожий, після чого викликав поліцейських. Пізніше до мережі потрапило відео, на якому росіянин кидає боєприпаси у контейнер.

Ще ми писали про те, що 19 березня телеведуча Ксенія Собчак повідомила про скаргу пенсіонера зі Ставропольського краю РФ на райдужне забарвлення лавок у місцевому дитячому садку. На думку чоловіка, подібне забарвлення може розцінюватися як пропаганда ЛГБТ.

Раніше, 24 лютого, у Москві та Санкт-Петербурзі також проходили затримання людей, які несуть квіти до пам'ятників Лесі Українці та Тарасу Шевченку у зв'язку з роковинами початку повномасштабної війни в Україні. Свої дії російські поліцейські виправдовували "ковідними обмеженнями", однак у чому полягало порушення, не уточнювали.