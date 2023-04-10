"Сорвали второе пришествие": в России полиция задержала "Иисуса Христа" (видео)

По словам очевидцев, в Краснодарском крае мужчина в костюме Иисуса Христа следовал за человеком, несущим над головой макет самолета.

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В российском городе Туапсе Краснодарского края сотрудники полиции задержали человека, гулявшего по улице в образе Иисуса Христа. Об этом пишет местный Telegram-канал "ЧП Краснодар".

В сеть попали видео, на которых видно, что мужчина в белом одеянии с пятнами "крови" и венке из колючей проволоки тащит огромный крест. Впереди него также можно увидеть человека, несущего над головой макет самолета.

Сообщается, что "Иисус Христос" был арестован, а гражданин с самолетом остался на свободе.

"Иисус Христос" в Туапсе

По данным Telegram-канала Kub Mash, у задержанного отобрали крест, а его самого отправили в отделение.

"Полицейские из Туапсе сорвали второе пришествие: некто в белом одеянии и с распятием на спине разгуливал по городу, пока не нарвался на патруль", — говорится в публикации.

Напомним, что 5 апреля в Москве мужчина выбросил в мусорный бак 20 гранат и гильзы. Их обнаружил случайный прохожий, после чего вызвал полицейских. Позже в сеть попало видео, на котором россиянин бросает боеприпасы в контейнер.

Еще мы писали о том, что 19 марта телеведущая Ксения Собчак сообщила о жалобе пенсионера из Ставропольского края РФ на радужную расцветку лавочек в местном детском саду. По мнению мужчины, подобная расцветка может расцениваться как пропаганда ЛГБТ.

Ранее, 24 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге также проходили задержания людей, несущих цветы к памятникам Лесе Украинке и Тарасу Шевченко в связи с годовщиной начала полномасштабной войны в Украине. Свои действия российские полицейские оправдывали "ковидными ограничениями", однако в чем заключалось нарушение не уточняли.