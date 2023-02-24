В РФ задерживают людей, несущих цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Лесе Украинке (видео)

Свои действия российские силовики оправдывают "ковидными ограничениями", однако в чем заключается нарушение не объясняют.

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В Москве и Санкт-Петербурге полиция Российской Федерации задерживает граждан, которые пришли возложить цветы к памятникам Лесе Украинке и Тарасу Шевченко в связи с годовщиной полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет российское интернет-издание SOTA.

Судя по видео, опубликованном журналистами, российские правоохранители обвиняют жителей Петербурга в нарушении "ковидных ограничений" и предлагают переместиться в служебную машину. В чем именно заключается "нарушение" не уточняется.

[ + – ] В РФ задерживают людей возле памятника Тарасу Шевченко

Позже журналисты уточнили, что задержанных в Петербурге повезли в 43 отдел полиции. "На посту" возле памятника Тарасу Шевченко остался один из полицейских.

Сообщается, что в том же районе задержали российского активиста Виталия Иоффе, который посещает каждое судебное заседание политзаключенных в Санкт-Петербурге.

Аресты россиян также зафиксированы возле памятника Лесе Украинке в Москве. Известно о задержании трех девушек: у одной из задержанных на сумке было написано "Нет войне", вторая вышла на одиночный пикет, а третья пыталась возложить к памятнику цветы.

[ + – ] Московские силовики задержали трех девушек

В издании также пишут, что в Москве полиция пыталась арестовать женщину в сине-желтом платке, которая просто проходила мимо памятника Лесе Украинке.

Напомним, что утром 24 февраля в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил из обреза в сотрудника ОМОНа. По данным СМИ, в центр города согнали силовиков, опасаясь несогласованных акций протеста в годовщину военного вторжения в Украину.

Еще Фокус писал о том, что 24 февраля активист из Сербии Седомир Стойкович принес "торт смерти" российскому послу в Белграде. Стойкович выступил с требованием о выдаче Владимира Путина за преступление геноцида в Украине.

Ранее мы также писали о том, что жители Москвы организовали стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре в память о жертвах российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре 16 января, в результате которого погибло 40 человек, в том числе трое детей.