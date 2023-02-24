В Сербии активист принес послу РФ "торт смерти", украшенный черепом (фото)

По словам Седомира Стойковича, люди — это то, что они едят, а такой "подарок" символизирует российскую политику. Официальный Белград не поддерживает санкции против РФ за развязанную войну.

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Проукраинский активист из Сербии Седомир Стойкович принес "торт смерти" российскому послу в Белграде. Об этом он написал у себя в Twitter.

В посольстве активиста с "подарком" встретила вооруженная полиция. В руках он держал "окровавленный" торт, на котором вместо вишенки был череп.

[ + – ] "Торт" для российского посольства Фото: Twitter

"Сегодня в оккупированной Сербии мы принесли "торт смерти" российскому послу и просьбу о выдаче Владимира Путина за преступление геноцида в Украине", — написал активист в соцсети.

[ + – ] "Торт смерти" для российского посла

"Мы знаем, что смерть — это то, что они любят, а люди — это то, что они едят, и этот торт — символ их политики", — объяснил Стойкович свое видение.

Сербия — традиционный союзник РФ и сохраняет с государством-агрессором дружеские отношения, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, которое продолжается уже в течение года.

[ + – ] Активист с "тортом смерти" у российского посольства

Несмотря на формальные попытки присоединиться к Европейскому союзу, Белград отказывается поддерживать санкции против России за развязанную войну.

[ + – ] Активист и полиция у российского посольства

Напомним, что, по оценкам руководителя департамента Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, за год войны с РФ в Украине погибли больше 100 000 мирных жителей. Эти данные в десять раз превышают официальную статистику.

Ранее Фокус сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о взрывах в Мариуполе, по его словам, сейчас расстояние для ВСУ уже не имеет большого значения.