У Сербії активіст приніс послу РФ "торт смерті", прикрашений черепом (фото)

За словами Седомира Стойковича, люди це те, що вони їдять, а такий "подарунок" символізує російську політику. Офіційний Белград не підтримує санкції проти РФ за війну.

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Проукраїнський активіст із Сербії Седомир Стойкович приніс "торт смерті" російському послу у Белграді. Про це він написав у себе у Twitter.

У посольстві активіста з "подарунком" зустріла озброєна поліція. У руках він тримав "закривавлений" торт, на якому замість вишеньки був череп.

[ + – ] "Торт" для російського посольства Фото: Twitter

"Сьогодні в окупованій Сербії ми принесли "торт смерті" російському послу та прохання про видачу Володимира Путіна за злочин геноциду в Україні", — написав активіст у соцмережах.

[ + – ] "Торт смерті" для російського посла

"Ми знаємо, що смерть — це те, що вони люблять, а люди — це те, що вони їдять, і цей торт — символ їхньої політики", — пояснив Стойкович своє бачення.

Сербія є традиційним союзником РФ і зберігає з державою-агресором дружні відносини, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, яке триває вже впродовж року.

[ + – ] Активіст із "тортом смерті" біля російського посольства

Незважаючи на формальні спроби приєднатися до Європейського союзу, Белград відмовляється підтримувати санкції проти Росії за війну.

[ + – ] Активіст та поліція біля російського посольства

Нагадаємо, що, за оцінками керівника департаменту Офісу генпрокурора Юрія Білоусова, за рік війни з РФ в Україні загинуло понад 100 тисяч мирних жителів. Ці дані вдесятеро перевищують офіційну статистику.

Раніше Фокус повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данилов висловився про вибухи в Маріуполі, за його словами, зараз відстань для ЗСУ вже не має великого значення.