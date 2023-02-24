У Сербії активіст приніс послу РФ "торт смерті", прикрашений черепом (фото)
За словами Седомира Стойковича, люди це те, що вони їдять, а такий "подарунок" символізує російську політику. Офіційний Белград не підтримує санкції проти РФ за війну.
Проукраїнський активіст із Сербії Седомир Стойкович приніс "торт смерті" російському послу у Белграді. Про це він написав у себе у Twitter.
У посольстві активіста з "подарунком" зустріла озброєна поліція. У руках він тримав "закривавлений" торт, на якому замість вишеньки був череп.
"Сьогодні в окупованій Сербії ми принесли "торт смерті" російському послу та прохання про видачу Володимира Путіна за злочин геноциду в Україні", — написав активіст у соцмережах.
"Ми знаємо, що смерть — це те, що вони люблять, а люди — це те, що вони їдять, і цей торт — символ їхньої політики", — пояснив Стойкович своє бачення.
Сербія є традиційним союзником РФ і зберігає з державою-агресором дружні відносини, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, яке триває вже впродовж року.
Незважаючи на формальні спроби приєднатися до Європейського союзу, Белград відмовляється підтримувати санкції проти Росії за війну.
Нагадаємо, що, за оцінками керівника департаменту Офісу генпрокурора Юрія Білоусова, за рік війни з РФ в Україні загинуло понад 100 тисяч мирних жителів. Ці дані вдесятеро перевищують офіційну статистику.
Раніше Фокус повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данилов висловився про вибухи в Маріуполі, за його словами, зараз відстань для ЗСУ вже не має великого значення.