У РФ затримують людей, які несуть квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Лесі Українці (відео)

Свої дії російські силовики виправдовують "ковідними обмеженнями", однак у чому порушення не пояснюють.

Related video

У Москві та Санкт-Петербурзі поліція Російської Федерації затримує громадян, які прийшли покласти квіти до пам'ятників Лесі Українці та Тарасу Шевченку у зв'язку з річницею повномасштабної війни в Україні. Про це пише російське інтернет-видання SOTA.

Судячи з відео, опублікованого журналістами, російські правоохоронці звинувачують жителів Петербурга у порушенні "ковідних обмежень" і пропонують переміститися у службову машину. В чому полягає "порушення" не уточнюється.

[ + – ] У РФ затримують людей біля пам'ятника Тарасу Шевченку

Пізніше журналісти уточнили, що затриманих у Петербурзі повезли до 43 відділу поліції. "На посту" біля пам'ятника Тарасу Шевченку залишився один із поліцейських.

Повідомляється, що у тому ж районі затримали російського активіста Віталія Іоффе, який відвідує кожне судове засідання політв'язнів у Санкт-Петербурзі.

Арешти росіян також зафіксовано біля пам'ятника Лесі Українці у Москві. Відомо про затримання трьох дівчат: у однієї із затриманих на сумці було написано "Нет войне", друга вийшла на одиночний пікет, а третя намагалася покласти до пам'ятника квіти.

[ + – ] Московські силовики затримали трьох дівчат

У виданні також пишуть, що в Москві поліція намагалася заарештувати жінку в синьо-жовтій хустці, яка просто проходила повз пам'ятник Лесі Українці.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого в центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив з обрізу в співробітника ОМОНу. За даними ЗМІ, у центр міста зігнали силовиків, побоюючись неузгоджених акцій протесту в річницю військового вторгнення в Україну.

Ще Фокус писав про те, що 24 лютого активіст із Сербії Чедомир Стойкович приніс "торт смерті" російському послу в Бєлграді. Стойкович виступив із вимогою про видачу Володимира Путіна за злочин геноциду в Україні.

Раніше ми також писали про те, що жителі Москви організували стихійний меморіал біля пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі на згадку про жертви російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі 16 січня, внаслідок якого загинуло 40 людей, зокрема троє дітей.