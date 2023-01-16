Несуть квіти: мешканці Москви вирішили вшанувати пам'ять загиблих від російського удару по Дніпру (фото)

Росіяни організували стихійний меморіал у столиці країни-агресора біля пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі. Там же поставили фотографію зі зруйнованим житловим будинком.

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Мешканці Москви організували стихійний меморіал для вшанування памʼяті жертв російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинуло 40 людей, у тому числі троє дітей. Про це повідомляє видання The Insider.

Як уточнюється, росіяни приносять квіти та іграшки до пам'ятника українській письменниці Лесі Українці на Українському бульварі у столиці країни-агресора.

Як повідомив кореспондент видання, біля підніжжя бронзової скульптури також розмістили знімок зруйнованого внаслідок російської атаки багатоповерхового житлового будинку.

[ + – ] Москвичі намагаються вшанувати пам'ять жертв російського удару по Дніпру

Станом на 21.00 16 січня співробітникам ДСНС України вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 39 осіб, включаючи 9 дітей.

Наразі тривають пошуки ще 25 зниклих безвісти мешканців.

Нагадаємо, 16 січня в мережі показали, як російська ракета вдарила по житловому будинку у Дніпрі. У місцевих пабліках впевнені, що це доводить помилковість версії Олексія Арестовича про систему ППО.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що російська надзвукова ракета Х-22, яка потрапила до багатоквартирного житлового будинку, мала атакувати Придніпровську ТЕС. Теплоелектростанція розташована через річку від місця прильоту ворожого снаряда.