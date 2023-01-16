Несут цветы: жители Москвы решили почтить память погибших от российского удара по Днепру (фото)

Россияне организовали стихийный мемориал в столице страны-агрессора у памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре. Там же стоит фотография с разрушенным жилым домом.

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Жители Москвы организовали стихийный мемориал в память о жертвах российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре, в результате которого погибло 40 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает издание The Insider.

Как уточняется, россияне приносят цветы и игрушки к памятнику украинской писательнице Лесе Украинке на Украинском бульваре в столице страны-агрессора.

Как сообщил корреспондент издания, у подножия бронзовой скульптуры также разместили снимок разрушенного в результате российской атаки многоэтажного жилого дома.

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По состоянию на 21:00 16 января сотрудникам ГСЧС Украины удалось спасти из-под завалов разрушенной многоэтажки 39 человек, включая 9 детей.

В настоящее время продолжаются поиски еще 25 пропавших без вести жильцов.

Напомним, 16 января в сети показали, как российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В местных пабликах уверены, что это доказывает ошибочность версии Алексея Арестович о системе ПВО.

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что российская сверхзвуковая ракета Х-22, которая попала в многоквартирный жилой дом, должна была атаковать Приднепровскую ТЭС. Теплоэлектростанция расположена через реку от места прилета вражеского снаряда.