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Несут цветы: жители Москвы решили почтить память погибших от российского удара по Днепру (фото)

ракета днепр 14 января
Фото: Telegram | Спасатели продолжают искать 25 пропавших без вести жильцов дома в Днепре

Россияне организовали стихийный мемориал в столице страны-агрессора у памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре. Там же стоит фотография с разрушенным жилым домом.

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Жители Москвы организовали стихийный мемориал в память о жертвах российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре, в результате которого погибло 40 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает издание The Insider.

Как уточняется, россияне приносят цветы и игрушки к памятнику украинской писательнице Лесе Украинке на Украинском бульваре в столице страны-агрессора.

Как сообщил корреспондент издания, у подножия бронзовой скульптуры также разместили снимок разрушенного в результате российской атаки многоэтажного жилого дома.

памятник лесе украинки москва днепр траур Fullscreen
Москвичи пытаются почтить память жертв российского удара по Днепру
памятник лесе украинки москва днепр траур Fullscreen
Москвичи пытаются почтить память жертв российского удара по Днепру
памятник лесе украинки москва днепр траур Fullscreen
Москвичи пытаются почтить память жертв российского удара по Днепру
памятник лесе украинки москва днепр траур
памятник лесе украинки москва днепр траур
памятник лесе украинки москва днепр траур

По состоянию на 21:00 16 января сотрудникам ГСЧС Украины удалось спасти из-под завалов разрушенной многоэтажки 39 человек, включая 9 детей.

В настоящее время продолжаются поиски еще 25 пропавших без вести жильцов.

Напомним, 16 января в сети показали, как российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В местных пабликах уверены, что это доказывает ошибочность версии Алексея Арестович о системе ПВО.

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что российская сверхзвуковая ракета Х-22, которая попала в многоквартирный жилой дом, должна была атаковать Приднепровскую ТЭС. Теплоэлектростанция расположена через реку от места прилета вражеского снаряда.