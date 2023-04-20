"Фашисти та інша погань": Лукашенко заговорив про Третю світову через війну в Україні

Деякі "деструктивні сили", вважає білоруський політик, переписують історію та намагаються виправдати злочини часів Другої світової війни, провокуючи новий глобальний конфлікт.

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Олександр Лукашенко на зустрічі з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим 20 квітня заявив, що якісь "деструктивні сили" через конфлікт в Україні втягують усіх у третю світову війну. За його словами, ці ж сили намагаються переписати історію та заперечують загальний внесок у перемогу над нацистською Німеччиною, повідомляє агентство "БелТА".

"Ми бачимо, що сьогодні нацисти, фашисти та інша погань, деструктивні сили намагаються переписати історію, заперечувати наш загальний внесок у велику перемогу та виправдати свої злочинні дії як на той час, так і в сьогоденні", — сказав Лукашенко.

На думку політика, у цих сил і раніше не вийшло розв'язати третю світову війну, і не вийде це зробити зараз. У зв'язку з цим він звернувся до Бєглова, заявивши про майбутню роботу зі зміцнення союзу між Росією і Республікою Білорусь, який на сьогоднішній день "є оплотом свободи та правди на просторі СНД і за його межами".

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті проголосували за припинення дії двох угод з Російською Федерацією та однієї з Республікою Білорусь. Зокрема йшлося про порядок перетину російсько-українського державного кордону для мешканців прикордонних областей двох країн.

10 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь потребує гарантій захисту з боку РФ, оскільки Захід не виконує домовленості про гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.