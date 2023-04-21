"РФ відчуває наближення поразки": Зеленський вперше звернувся до парламенту Мексики

Глава держави окремо зазначив, що країна у Північній Америці може стати частиною української формули миру та взяти на себе роль лідера в одному із пунктів. Все це забезпечить безпеку всього світу в майбутньому.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Мексики, де закликав підтримати українську формулу миру. Ролик із промовою було опубліковано на сторінках глави держави у соціальних мережах 21 квітня.

За його словами, світ має прийти до того, що закінчення війни в Україні має бути безальтернативним, а зло - програти. Саме тому Володимир Зеленський закликає мексиканську владу підтримати формулу миру, яку пропонує Київ.

"Зараз, коли Росія відчуває своє ослаблення та наближення своєї поразки на полі бою, Москва знову намагається обдурити світ своїм лицемірством й отримати час, щоб перегрупуватися, знайти нову зброю та продовжити агресію. Цього не можна допустити", — заявив президент України.

Владу країни також закликали обрати, який із пунктів запропонованої мирної формули дозволить Мексиці виявити лідерські якості.

"Щиро бажаю вам миру! Запрошую разом працювати заради безпеки наших народів та безпеки свiту в цілому", — йдеться у повідомленні.

Крім того, окремо в ролику торкнулися питання голосування у Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях, де Україна потребує підтримки союзників.

У парламенті Мексики промову президента України зустріли стоячи і з гучними оплесками.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що Володимир Зеленський очікує на запрошення України до НАТО вже влітку і підготовка до цього заходу ведеться повним ходом. Разом із генсеком Єнсом Столтенбергом було опрацьовано зміст саміту у Вільнюсі. Але у Німеччини своє бачення на ситуацію.