"РФ чувствует приближение поражения": Зеленский впервые обратился к парламенту Мексики

Глава государства отдельно отметил, что страна в Северной Америке может принять участие в украинской формуле мира и взять на себя роль лидера в одном из пунктов. Все это приведет к безопасности всего мира в будущем.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Мексики, где призвал поддержать украинскую формулу мира. Ролик с речью был опубликован на страницах главы государства в социальных сетях 21 апреля.

По его словам, мир должен прийти к тому, что окончание войны в Украине будет безальтернативным и зло обязано проиграть. Именно поэтому, Владимир Зеленский призывает мексиканскую власть поддержать формулу мира, которую предлагает Киев.

"Сейчас, когда Россия чувствует свое ослабление и приближение своего поражения на поле боя, Москва снова пытается обмануть мир своим лицемерием и получить время, чтобы перегруппироваться, найти новое оружие и продолжить агрессию. Этого нельзя допустить", — заявил президент Украины.

Власть страны также призвали выбрать, какой из пунктов предложенной мирной формулы позволит Мексике проявить лидерские качества.

"Искренне желаю вам мира! Приглашаю вместе работать ради безопасности наших народов и безопасности мира в целом", — говорится в сообщении.

Кроме того, отдельно в ролике коснулись вопроса голосовании в Генассамблее ООН и других международных организациях, где Украина нуждается в поддержке союзников.

В парламенте Мексики речь президента Украины встретили стоя и с громкими аплодисментами.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский ожидает приглашение Украины в НАТО уже летом и подготовка к этому мероприятию ведется полным ходом. Вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом было проработано содержание саммита в Вильнюсе. Но, у Германии свое видение на ситуацию.