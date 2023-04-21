"Росія обмежена": експерт розповів, чи зможуть ЗС РФ одночасно застосувати по Україні до 300 ракет

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, країна-агресор не зможе завдати ракетного удару такого масштабу через проблеми з озброєнням та виготовленням ресурсу.

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Накопичивши 300 або більше ракет, Росія не зможе випустити їх усі по території України за один день. Таку думку висловив військово-політичний оглядач та представник групи "Інформаційний спротив" (ІС) Олександр Коваленко у Telegram.

Він зазначив, що накопичення ракетного озброєння російськими загарбниками різни типів ракет тільки виглядає потужно. Застосування різного потенціалу ракет (Х-101, КРМБ "Калібр", Х-59, Х-31, Х-38, П-800 "Онікс") все ж потребує різних умов.

На його думку, щодення накопичення у 2-5 ракет – це показник від мінімуму до потенційного максимуму, але у зв'язку зі значними проблемами у виробництві, переважно воно демонструє динаміку до зменшення. Він вважає, якщо у РФ буде у наявності 150 крилатих ракет, одним залпом вона все не випустить.

"Причиною цього є обмежені можливості її носіїв, у зв'язку зі зносом та виробленням ресурсу", – зазначив фахівець.

Він звернув увагу на те, що росіяни намагаються не перевантажувати ракетами Х-101 свої стратегічні бомбардувальники ракетоносці Ту-95МС. У середньому такий літак навантажується 2 ракетами замість 8.

"Аналогічно Ту-22М3 при навантаженні однієї Х-22 замість 3-х", – вказав він.

Коваленко додав, що Росія не зможе випустити усі 300 ракет по території України у разі їхнього накопичення. Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення війська загарбників володіли значно більшим ресурсом та можливостями, ніж зараз. Навіть тоді РФ все одно була обмежена в цьому потенціалі. З його слів, непотрібно накопичення такого озброєння сприймати буквально.

"Є величезна кількість факторів, які обмежують їх у застосуванні цього БК", – заявив оглядач.

Нагадаємо, колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов 5 квітня повідомив, що росіяни змінили тактику ракетного обстрілу України. З його слів, у низці міст України стало спокійніше, оскільки окупанти вирішили зосередилися на ударах по прифронтових населених пунктах. Він зазначив, що якщо взимку метою росіян було завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, то наразі у них немає жодної мети.