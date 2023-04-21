"Россия ограничена": эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ одновременно применить по Украине до 300 ракет

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, страна-агрессор не сможет нанести ракетный удар такой масштаб из-за проблем с вооружением и изготовлением ресурса.

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Накопив 300 или более ракет, Россия не сможет выпустить все по территории Украины за один день. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель и представитель группы "Информационное сопротивление" (ИС) Александр Коваленко в Telegram.

Он отметил, что накопление ракетного вооружения российскими захватчиками разных типов ракет только выглядит мощно. Применение разного потенциала ракет (Х-101, КРМБ "Калибр", Х-59, Х-31, Х-38, П-800 "Оникс") все же требует разных условий.

По его мнению, ежедневное накопление в 2-5 ракет – это показатель от минимума до потенциального максимума, но в связи со значительными проблемами в производстве преимущественно оно демонстрирует динамику к уменьшению. Он считает, если у РФ будет 150 крылатых ракет, одним залпом она все не выпустит.

"Причиной этого ограничены возможности ее носителей, в связи с износом и выработкой ресурса", — отметил специалист.

Он обратил внимание, что россияне пытаются не перегружать ракетами Х-101 свои стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-95МС. В среднем такой самолет нагружается двумя ракетами вместо восьми.

"Аналогично Ту-22М3 при погрузке одной Х-22 вместо 3-х", — указал он.

Коваленко добавил, что Россия не сможет выпустить все 300 ракет по территории Украины в случае их накопления. Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения войска захватчиков обладали гораздо большим ресурсом и возможностями, чем сейчас. Даже тогда РФ все равно была ограничена в этом потенциале. По его словам, не нужно накопление такого вооружения воспринимать буквально.

"Есть огромное количество факторов, ограничивающих их в применении этого БК", – заявил обозреватель.

Напомним, бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов 5 апреля сообщил, что россияне изменили тактику ракетных обстрелов Украины. По его словам, в ряде городов Украины стало спокойнее, поскольку оккупанты решили сосредоточиться на ударах по прифронтовым населенным пунктам. Он отметил, что если зимой целью россиян было наносить удары по энергетической инфраструктуре, то пока у них нет никаких целей.