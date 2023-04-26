"Доведеться атакувати наші позиції в лоб": Сили оборони про ймовірний наступ ЗС РФ на Вугледар

Під Вугледаром російська армія програла ЗСУ найбільшу танкову битву, втративши понад 100 танків та бронемашин.

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Російське командування відновило знищену під Вугледаром 155-ту бригаду морської піхоти і повертає її на той самий напрямок. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"В полі зору знову з’явилась 155-та бригада морської піхоти, яка нібито пройшла відновлення, але розуміючи військову справу, можна сказати, що нереально відновити бригаду морської піхоти за такий короткий термін. Швидше за все, як то кажуть, "напхали" у підрозділи мобілізованих, які пройшли загальну військову підготовку", — розповів Дмитрашківський.

За його словами, на цей час ознак для наступу на Вугледар ЗС РФ немає.

"Не дуже це реально з причини, що все ж таки це рівнинна місцевість і ворогу доведеться атакувати в лоб наші позиції, і вони не готові до цього", — вважає керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Він додав, що подібна ситуація відбувається в районі Авдіївки. Там російські окупанти атакують не саму Авдіївку, а сусідні Карлівку та Мар'їнку, закріплюються в лісосмугах, не атакуючи в лоб.

25 квітня Олексій Дмитрашківський повідомив, що на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки та Авдіївки окупанти почали застосовувати нову тактику в повітрі та наземних боях. Вони вже не йдуть "м'ясними хвилями", як раніше, а пускають піхоту без підтримки техніки.

Раніше під Вугледаром окупанти на мінному полі безглуздо втратили колону бронетехніки. Вона підірвалася на мінному полі. В районі Вугледара російські окупанти програли найбільшу танкову битву в Україні, втративши щонайменше 130 танків та бронетранспортерів

Російські вояки на відміну від бійців Сил оборони не бояться застосовувати у Бахмуті артилерію, знаючи, що цілять по своїх же.