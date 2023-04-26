"Доведеться атакувати наші позиції в лоб": Сили оборони про ймовірний наступ ЗС РФ на Вугледар
Під Вугледаром російська армія програла ЗСУ найбільшу танкову битву, втративши понад 100 танків та бронемашин.
Російське командування відновило знищену під Вугледаром 155-ту бригаду морської піхоти і повертає її на той самий напрямок. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"В полі зору знову з’явилась 155-та бригада морської піхоти, яка нібито пройшла відновлення, але розуміючи військову справу, можна сказати, що нереально відновити бригаду морської піхоти за такий короткий термін. Швидше за все, як то кажуть, "напхали" у підрозділи мобілізованих, які пройшли загальну військову підготовку", — розповів Дмитрашківський.
За його словами, на цей час ознак для наступу на Вугледар ЗС РФ немає.
"Не дуже це реально з причини, що все ж таки це рівнинна місцевість і ворогу доведеться атакувати в лоб наші позиції, і вони не готові до цього", — вважає керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Він додав, що подібна ситуація відбувається в районі Авдіївки. Там російські окупанти атакують не саму Авдіївку, а сусідні Карлівку та Мар'їнку, закріплюються в лісосмугах, не атакуючи в лоб.
25 квітня Олексій Дмитрашківський повідомив, що на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки та Авдіївки окупанти почали застосовувати нову тактику в повітрі та наземних боях. Вони вже не йдуть "м'ясними хвилями", як раніше, а пускають піхоту без підтримки техніки.
Раніше під Вугледаром окупанти на мінному полі безглуздо втратили колону бронетехніки. Вона підірвалася на мінному полі. В районі Вугледара російські окупанти програли найбільшу танкову битву в Україні, втративши щонайменше 130 танків та бронетранспортерів
Російські вояки на відміну від бійців Сил оборони не бояться застосовувати у Бахмуті артилерію, знаючи, що цілять по своїх же.