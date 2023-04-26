"Придется атаковать наши позиции в лоб": Силы обороны о вероятном наступлении ВС РФ на Угледар

Под Угледаром российская армия проиграла ВСУ крупнейшее танковое сражение, потеряв более 100 танков и бронемашин.

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Российское командование восстановило уничтоженную под Угледаром 155-ю бригаду морской пехоты и возвращает ее на то же направление. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"В поле зрения снова появилась 155-я бригада морской пехоты, якобы прошедшая возобновление, но понимая военное дело, можно сказать, что нереально возобновить бригаду морской пехоты за такой короткий срок. Скорее всего, как говорится, "напичкали" в подразделения мобилизованных, которые прошли всеобщую военную подготовку", — рассказал Дмитрашковский.

По его словам, на данный момент признаков для наступления на Угледар ВС РФ нет.

"Не очень это реально из-за того, что все же это равнинная местность, и врагу придется атаковать в лоб наши позиции, и они не готовы к этому", — считает руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Он добавил, что подобная ситуация происходит в районе Авдеевки. Там российские оккупанты атакуют не саму Авдеевку, а соседние Карловку и Марьинку, закрепляются в лесополосах, не атакуя в лоб.

25 апреля Алексей Дмитрашковский сообщил, что на Донецком направлении в районе Марьинки и Авдеевки кафиры начали применять новую тактику в воздухе и наземных боях. Они уже не идут "мясными волнами", как раньше, а пускают пехоту без поддержки техники.

Ранее под Угледаром оккупанты на минном поле бессмысленно потеряли колонну бронетехники. Она взорвалась на минном поле. В районе Угледара российские солдаты проиграли крупнейшую танковую битву в Украине, потеряв по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров.

Российские вояки в отличие от бойцов Сил обороны не боятся применять в Бахмуте артиллерию, зная, что целят по своим же.