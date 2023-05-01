Росія не готова до контрнаступу України, останні три дні це показали, — CNN

За даними журналістів, керівник групи найманців Євген Пригожин намагається зняти з себе відповідальність за розгром російських військ ще до початку контрнаступу ЗСУ.

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Довгоочікуваний контрнаступ України є неминучим, і те, як обидві сторони до цього готуються, багато говорить про поточну боєготовність. Про це повідомляє CNN.

Українська преса рясніє кадрами бронетехніки, що рухається, і ударів артилерії. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовка добігає кінця, а президент Зеленський запевнив, що контрнаступ відбудеться, але дат не назвав.

Можливо, воно вже почалося, можливо, розпочнеться за кілька тижнів.

У свою чергу Москва знаходиться на етапі "бійки в барі перед закриттям закладу".

"Після втрат Харківської області та Херсона вони протягом семи місяців готувалися до наступної можливої мети контрнаступу України — Запорізької області", — зазначають журналісти.

Вони справді готувалися, мережу викопаних росіянами окопів видно з космосу, але ця помітність оборонних побудов у 2023 році не завжди дорівнює ефективності.

"Вони великі, так, але їх також усі бачать у Google, що не дуже добре в епоху високоточних ракет і швидкого просування бронетехніки", — йдеться в публікації.

Ала на те, що РФ не готова до контрнаступу ЗСУ, вказують саме події останніх трьох днів. По-перше, звільнення заступника міністра Міноборони РФ з логістичної частини Михайла Мізінцева. У російському оборонному відомстві ніяк не пояснили такої кадрової перестановки, а просто затвердили Олексія Кузьменка на новій посаді.

У "маріупольського м'ясника" Мізінцева було достатньо прорахунків. Але його звільнили саме зараз, коли Україна готує контрнаступ, і це сигнал про сум'яття, в якому перебуває кремлівське керівництво.

Відзначився і ватажок найманців Євген Пригожин. Він обрав неділю для свого чергового тривалого інтерв'ю, в якому відверто розповів про усі складнощі, з якими стикаються його підопічні.

За словами Пригожина, ПВК "Вагнер" зазнають такого дефіциту боєприпасів, що можуть піти з Бахмута, стратегічно не важливого міста, за яке ЗС РФ поклали тисячі життів.

До речі, Пригожин не є найнадійнішим інформаційним джерелом і не наводить підтверджень своїм словам. Але така публічна критика — не зовсім те, що потрібне Москві в важливий час.

Про те, що запаси боєприпасів у ЗС РФ закінчуються, відомо давно. Але заява, яка передбачає неминучість провалу ще до початку контрнаступу, виглядає як спроба зняти з себе відповідальність.

Зараз, за кілька годин до того, як українські війська можуть піти вперед, практично нічого не відомо про емоційний стан та цілі ЗСУ. Внутрішніх же чвар і роз'єднаності у російському військовому керівництві стає дедалі більше.

Нагадаємо, що росіяни нервуються напередодні контрнаступу України, а першим кроком українських військових може бути перекриття шляхів постачання російських військ із Криму.

Раніше стало відомо, що, за словами колишнього чиновника з ОП Олексія Арестовича, Кримський міст буде знищено одним із перших під час деокупації Криму.