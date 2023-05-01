Россия не готова к контрнаступлению Украины, последние три дня это показали, — CNN

По данным журналистов, руководитель группы наемников Евгений Пригожин пытается снять с себя ответственность за разгром российских войск еще до начала контрнаступления ВСУ.

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Долгожданное контрнаступление Украины представляется неизбежным, и то, как обе стороны к этому готовятся, многое говорит о текущей боеготовности. Об этом сообщает CNN.

Украинская пресса пестрит кадрами движущейся бронетехники и ударов артиллерии. Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка близится к концу, а президент Зеленский заверил, что контрнаступление произойдет, но дат не назвал.

Возможно, оно уже началось, возможно, начнется через несколько недель.

Москва, в свою очередь, находится на этапе "драки в баре перед закрытием заведения".

"После потерь Харьковской области и Херсона, они в течение семи месяцев готовились к следующей возможной цели контрнаступления Украины — Запорожской области", — отмечают журналисты.

Они действительно готовились, сеть вырытых россиянами окопов видна из космоса. Но это заметность оборонительных построений в 2023 году не всегда равно эффективность.

"Они большие, да, но их также все видят в Google, что не очень хорошо для них в эпоху высокоточных ракет и быстрого продвижения бронетехники", — говорится в публикации.

Но на то, что РФ не готова к контрнаступлению ВСУ, указывают именно события последних трех дней. Во-первых, увольнение замминистра Минобороны РФ по логистической части Михаила Мизинцева. В российском оборонном ведомстве никак не объяснили такую кадровую перестановку, а просто утвердили Алексея Кузьменко на новой должности.

У "мариупольского мясника" Мизинцева определенно было достаточно просчетов. Но его уволили именно сейчас, когда Украина готовит контрнаступление, и это сигнал о смятении, в котором пребывает кремлевское руководство.

Отметился и предводитель наемников Евгений Пригожин. Он выбрал воскресенье для своего очередного продолжительного интервью, в котором без обиняков рассказал все сложности, с которыми сталкиваются его подопечные.

По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" испытывают такой дефицит боеприпасов, что могут уйти из Бахмута, стратегически не важного города, за который ВС РФ положили тысячи жизней.

К слову, Пригожин, не самый надежный информационный источник и не приводит подтверждений своим словам. Но такая публичная критика — не вполне то, что нужно Москве в столь важное время.

О том, что запасы боеприпасов у ВС РФ заканчиваются, известно давно. Но заявление, подразумевающие неизбежность провала еще до начала контрнаступления, выглядит как попытка снять с себя ответственность.

Сейчас, за несколько часов до того, как украинские войска могут пойти вперед, практически ничего не известно об эмоциональном состоянии и целях ВСУ. Внутренних же дряз и разобщенности в российском военном руководстве становится все больше.

Напомним, что россияне нервничают в преддверии контрнаступления Украины, а первым шагом украинских военных может быть перекрытое путей снабжения российских войск из Крыма.

Ранее стало известно, что, по словам бывшего чиновника ОП Алексея Арестовича, Крымский мост будет уничтожен одним из первых во время деоккупации Крыма.