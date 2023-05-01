Вторгнення замислювалося як особистий успіх Путіна, але тепер він шукає крайніх за провал, — ISW

Швидка перемога над Україною, як зазначалося у планах російських військ, мала стати особистим геополітичним успіхом голови Кремля. Аналогічно діяв і радянський керівник Йосип Сталін, який заздрив славі маршала Георгія Жукова.

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Російський президент Володимир Путін позиціонував себе як головнокомандувача та автора успішного, як він планував, вторгнення в Україну. Швидка перемога, як зазначалося у планах російських військ, мала стати особистим геополітичним успіхом голови Кремля. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 30 квітня.

Путін не поспішав призначати головнокомандувача масштабним вторгненням в Україну, щоб усі лаври дісталися виключно йому, що спричинило каскадний ефект в збройних силах РФ, призвело до дроблення на фракції, дезорганізації командних структур та нездійсненних надій.

Приблизно так само діяв і радянський керівник Йосип Сталін. Він мав невеликий і застарілий військовий досвід і заздрив славі маршала Георгія Жукова в період Другої світової.

Підсумок майбутнього українського контрнаступу, ймовірно, визначить, яка фракція ЗС РФ виявиться кращою для Путіна. Подальші події на полі бою, мабуть, так чи інакше призведуть до змін у командній структурі військ.

За поточного поділу відповідальності між командирами російських окупаційних військ в Україні, якась із фракцій буде у фаворі, а інші впадуть у немилість. Якщо тільки українські сили не почнуть контрнаступних операцій за багатьма напрямами.

Російський командувач, який протистоятиме основному напрямку удару ЗСУ, продемонструє або успіх, або помітний провал.

Успіх чи провал контрастуватимуть із діяльністю інших російських командирів, чиї війська зіткнуться з менш інтенсивним наступом ЗСУ.

Прорахунки зимово-весняного військ РФ, напевно, підштовхнули Путіна до того, щоб розділити відповідальність за діяльність окупаційних військ в Україні. Відповідальними за протидію контрнаступу ЗСУ стали: командувач ВДВ Михайло Теплинський, командувач Дніпровського угрупування російських військ Олег Макаревич та командувач на Луганському напрямку Олександр Лапін.

Як змінювалося російське військове командування в період зимово-весняного наступу ЗС РФ 2023 року

За обставин, що склалися, Путін навряд чи призначить нового головнокомандувача військами в Україні. Усунення Герасимова, який очолює Генеральний штаб і вважається другою особою в армії після голови Міноборони Сергія Шойгу, може завдати занадто великої шкоди репутації Кремля.

Нагадаємо, що, за оцінками колишнього кремлівського спічрайтера Аббаса Галлямова, авторитарний білоруський лідер Олександр Лукашенко передчує поразку російських військ і вже став проблемою для Путіна.

Раніше голова Міноборони України назвав причину, через яку союзники не передають Україні винищувачі F-16.