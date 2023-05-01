Вторжение задумывалось как личный успех Путина, но теперь он ищет крайних за провал, — ISW

Быстрая победа над Украиной, как отмечалось в планах российских войск, должна была стать личным геополитическим успехом главы Кремля. Аналогично действовал и советский руководитель Иосиф Сталин, который завидовал славе маршала Георгия Жукова.

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Российский президент Владимир Путин позиционировал себя как главнокомандующего и автора успешного, как он планировал, вторжения в Украину. Быстрая победа, как отмечалось в планах российских войск, должна была стать личным геополитическим успехом главы Кремля. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 30 апреля.

Путин не спешил назначать главнокомандующего масштабным вторжением в Украину, чтобы все лавры достались исключительно ему, что оказало каскадный эффект на вооруженные силы РФ, привело к дроблению на фракции, дезорганизации командных структур и несбыточным надеждам.

Примерно в той же манере действовал и советский руководитель Иосиф Сталин. У него был небольшой и устаревший военный опыт, и он завидовал славе маршала Георгия Жукова в период Второй мировой.

Итог предстоящего украинского контрнаступления, вероятно, определит, какая фракция ВС РФ окажется предпочтительной для Путина. Дальнейшие события на поле боя, вероятно, так или иначе приведут к изменениям в командной структуре войск.

При текущем разделении ответственности между командирами российских оккупационных войск в Украине, какая-то из фракций будет в фаворе, а другие впадут в немилость. Если только украинские силы не начнут контрнаступательные операции по многим направлениям.

Российский командующий, который будет противостоять основному направлению удара ВСУ, продемонстрирует либо успех, либо заметный провал.

Успех или провал будут контрастировать с деятельностью других российских командиров, чьи войска столкнутся с менее интенсивными наступлением ВСУ.

Просчеты зимне-весеннего наступления российских войск, вероятно, подтолкнули Путина к тому, чтобы разделить ответственность за деятельность оккупационных войск в Украине. Ответственными за противодействие контрнаступлению ВСУ стали: командующий ВДВ Михаил Теплинский, командующий Днепровской группировкой российских войск Олег Макаревич и командующий на Луганском направлении Александр Лапин.

Как менялось российское военное командование в период зимне-весеннего наступления ВС РФ 2023

В сложившихся обстоятельствах Путин вряд ли назначит нового главнокомандующего войсками в Украине. Отстранение Герасимова, который возглавляет Генеральный штаб и считается вторым лицом в армии после главы Минобороны Сергея Шойгу, может нанести слишком большой ущерб репутации Кремля.

Напомнм, что, по оценкам бывшего кремлевского спичрайтера Аббаса Галлямова, авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко предчувствует поражение российских войск и уже стал проблемой для Путина.

Ранее глава Минобороны Украины назвал причину, по которой союзники не передают Украине истребители F-16.