"М'ясника Маріуполя" Мізинцева звільнили через проблеми в ЗС РФ, — розвідка Британії

Російський генерал Михайло Мізинцев відповідав за військову логістику і перебував на посаді лише 8 місяців. Проблеми у лавах ЗС РФ, за словами розвідників, призводять до розбіжностей між Міноборони та ПВК "Вагнер".

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Британська розвідка вказала на проблеми з логістикою у російських окупантів. Через це звільнили з посади заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення ЗС РФ Михайла Мізинцева. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії за 2 травня.

"Звільнення Мізинцева не було підтверджено одразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми логістики залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні", — повідомляють у відомстві.

Британська розвідка стверджує, що у РФ немає достатньо боєприпасів для успішних наступів, а нестача боєприпасів своєю чергою призводить до внутрішніх розбіжностей, особливо між російським Міноборони і ПВК "Вагнер".

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. В той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині" – зазначають у британському відомстві.

Нагадаємо, що у проросійських телеграм-каналах почали повідомляти про звільнення генерала Мізинцева, якого прозвали "мʼясником Маріуполя".

Раніше стало відомо, що облогою Маріуполя керував особисто генерал-полковник Мізинцев. Перед тим він керував російською операцією в Сирії.