Ексменеджер Uber озброює ЗСУ за конспектами Кремнієвої долини, — The Washington Post

Колишній менеджер технологічної компанії планує закупити сотні старих шкільних автобусів у США та використати їх для перевезення українських захисників або як мобільні командні пункти. За його словами, не потрібно запитувати, яке рішення потрібно "кінцевому користувачеві", тобто військовим: ви пропонуєте їм рішення й дивитеся, що вони скажуть.

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Андрій Ліскович до лютого 2022 року був антрепренером у Каліфорнії, але після вторгнення російських військ перейшов від управління технологічними стартапами до пошуку постачання для української армії. Про це повідомляє The Washington Post.

Ліскович народився в Запоріжжі у 1984 році, російська — його рідна мова, він навчався в московському університеті, а у 2007 році переїхав у США й отримав PhD у Гарвардській школі Кеннеді.

Надалі він працював в Uber, де очолював підрозділ Uber Works.

Після повномасштабного вторгнення він повернувся із Сан-Франциско в Запоріжжя, перевіз батьків у безпечне місце, а сам пішов добровольцем на фронт. Коли в ЗСУ дізналися про його бекграунд, йому запропонували замість участі в боях шукати обладнання для ЗСУ.

За допомогою своєї особистої банківської картки та пожертв від друзів він купував усе необхідне для людей на передовій — супутникові термінали Starlink або шкарпетки.

Через деякий час він організував кілька власних організацій, які постачають нелетальне обладнання для захисників України. Одна з таких — Ukraine Defense Fund. Після року проєкт усе ще працює за рахунок пожертвування від "технологічного світила", який побажав залишитися анонімним.

За його словами, ЗСУ потрібні дрони, генератори й інше подібне обладнання. Некоригованій артилерії потрібно 60 пострілів, щоб уразити ціль. Тоді як артилерійській установці в тандемі з дроном знадобиться п'ять або менше снарядів.

Ліскович розповів, що допоміг укласти угоду з Міноборони Німеччини на постачання 138 дронів із фіксованим крилом, радіус дії яких вищий, ніж у простих квадрокоптерів, що використовуються по обидва боки лінії фронту й часто виробляються однією китайською компанією DJI.

За його словами, він також сприяв угодам на надання супутникових зображень ЗСУ, китайських батарей для західних транспортних засобів і радіодатчиків німецького виробництва, які можуть відслідковувати електромагнітні сигнатури російських дронів.

Шкільні автобуси як мобільні командні пункти

Він також намагається забезпечити й інші потреби української армії, постачати більше супутникових терміналів, рацій, комп'ютерного обладнання й датчиків.

Одна з його нових ідей — закупити сотні старих шкільних автобусів у США та використати їх для перевезення українських військовослужбовців чи як мобільні командні пункти й навіть душові. Кожен автобус обійдеться приблизно в п'ять тисяч доларів, але транспортування в Україну коштує вдвічі, а то й утричі дорожче. Наразі Ліскович намагається домовитися з перевізниками про меншу ціну.

Американський шкільний автобус

"Що я роблю зараз — вирішую проблеми у сфері, де в мене раніше не було досвіду. В мене не було військового бекграунду. Я просто став ближче до кінцевого користувача, щоб з'ясувати його проблеми. Не потрібно запитувати, яке рішення вам потрібно, ви пропонуєте їм рішення і дивитеся, що вони скажуть. Це за конспектами Кремнієвої долини", — пояснив колишній менеджер технологічної компанії.

Ліскович виконує роль посередника між "кінцевими користувачами", тобто військовими, та західними постачальниками, урядами тощо.

За його словами, йому кортить повернутися до звичного життя в Сан-Франциско, але тепер ще не час. "Зараз потрібно використовувати всі наявні зв'язки й досвід, які я маю, щоб допомогти Україні перемогти", — сказав він.

Нагадаємо, що дрони тепер зможуть краще "бачити" вночі завдяки розробці компанії Teledyne FLIR.

Також повідомлялося, що представлені військові дрони Dragonfish та EVO 3 з камерами 8К. Компанія Autel Robotics продемонструвала нові розробки системи VTOL.