Подарунок для розвідки: представлені військові дрони Dragonfish та EVO 3 з камерами 8К

Компанія Autel Robotics показала свої нові розробки в лінійці дронів системи VTOL, які можуть посунути з п'єдесталу головного конкурента — компанію DJI.

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На виставці IMDEX 2023 у Сінгапурі свої нові дрони для промислового та військового застосування продемонструвала компанія Autel Robotics, повідомляє DroneDJ. Безпілотники Dragonfish і EVO 3 є серйозною загрозою для лідерства DJI в сегменті дронів VTOL, зазначають експерти.

Dragonfish — це дрон з вертикальним зльотом та посадкою, який може перемикатися в режим горизонтального польоту для збільшення швидкості та дальності. Безпілотник має чотири ротори для вертикального польоту та два крила для горизонтального польоту. Він може нести різні корисні навантаження, такі як камери, радари, лазерні далекоміри та інші сенсори. БПЛА здатний розвинути швидкість до 120 км/год та пролетіти до 10 год без підзарядки.

Dragonfish – швидкісний дрон, який готовий протриматися у повітрі 10 годин без підзарядки. Фото: Autel

Дрон EVO 3 оснащений шістьма роторами й призначений для промислового та військового застосування. Дрон отримав камеру з роздільною здатністю 8К та кутом огляду 94 градуси. EVO 3 також має систему виявлення перешкод із шести оптичних сенсорів та двох радарів. Безпілотник може літати зі швидкістю до 65 км/год та перебувати у повітрі до 40 хвилин без підзаряджання.

Розробники зазначають, що їх нові моделі стануть чудовою підмогою для спостереження, розвідки, пошуків, картографії, інспекції та інших завдань. Як переваги перед розробками від DJI інженери зазначають більш високу роздільну здатність камер і ширший кут огляду. Нові дрони Autel мають більш тривалий час польоту та більшу дальність, а також просунуту систему виявлення та захисту від перешкод.

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