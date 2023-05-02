Подарок для разведки: представлены военные дроны Dragonfish и EVO 3 с камерами 8К

Компания Autel Robotics показала свои свежие разработки в линейке дронов системы VTOL, которые могут сместить с пьедестала главного конкурента – компанию DJI.

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На выставке IMDEX 2023 в Сингапуре свои новые дроны для промышленного и военного применения продемонстрировала компания Autel Robotics, сообщает DroneDJ. Беспилотники Dragonfish и EVO 3 представляют собой серьезную угрозу для лидерства DJI в сегменте дронов VTOL, отмечают эксперты.

Dragonfish — это дрон с вертикальным взлетом и посадкой, который может переключаться в режим горизонтального полета для увеличения скорости и дальности. Беспилотник имеет четыре ротора для вертикального полета и два крыла для горизонтального полета. Он может нести различные полезные нагрузки, такие как камеры, радары, лазерные дальномеры и другие сенсоры. БПЛА способен развить скорость до 120 км/ч и пролететь до 10 ч без подзарядки.

Dragonfish - скоростной дрон, который готов продержаться в воздухе 10 часов без подзарядки. Фото: Autel

Дрон EVO 3 оснащен шестью роторами и предназначен для промышленного, а так же военного применения. Дрон получил съемную камеру с разрешением 8К и углом обзора 94 градуса. EVO 3 также имеет систему обнаружения препятствий из шести оптических сенсоров и двух радаров. Беспилотник может летать со скоростью до 65 км/ч и находиться в воздухе до 40 мин. без подзарядки.

Разработчики отмечают, что их новые модели станут отличным подспорьем для наблюдения, разведки, поиски, картографии, инспекции и других задач. В качестве преимуществ перед разработками от DJI инженеры отмечают более высокое разрешение камер и более широкий угол обзора. Новые дроны Autel имеют более продолжительное время полета и большую дальность, а так же более продвинутую систему обнаружения препятствий и защиты от помех.

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