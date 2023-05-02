До Авдіївки через обстріли не можуть доїхати рятувальники: люди залишаються під завалами, — МВА

Під зруйнованими будинками може бути більше постраждалих, ніж передбачалося. Люди постійно звертаються із заявами про зникнення близьких.

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В оточеній боями Авдіївці у Донецькiй областi під завалами може бути більше людей, ніж вважалося спочатку. Рятувальники не можуть дістатися до них. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Hromadske 2 травня.

Барабаш заявив, що кількість людей, які внаслідок обстрілу з боку російських окупантів опинилися під завалами, побільшало. Як мінімум трьох неможливо дістати власними силами, а рятувальна техніка не може приїхати через постійні обстріли міста.

"Вчора, 1 травня, до поліції звернувся чоловік із повідомленням, що його мати 1956 року народження, ймовірно, перебуває під завалами", — йдеться у повідомленні.

Авдіївку постійно обстрілюють, ще раз нагадав Віталій Барабаш, тож із пересуванням на цьому напрямі вкрай складно.

"Поки не буде, умовно кажучи, якогось режиму тиші ніхто не зможе приїхати", — продовжив голова міської військової адміністрації.

Обстріли Авдіївки: що відомо

У п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти здійснили обстріл Авдіївки за допомогою ракет і влучили до житлового п'ятиповерхового будинку. В результаті під завалами опинилася 81-річна жінка, яка сиділа в підвалі.

30 квітня після ракетного удару під завалами опинився чоловік 1962 року народження. Обидва описані випадки виявилися летальними і в результаті отриманих травм місцеві жителі померли.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що окупанти змінили тактику захоплення Авдіївки та здійснюють не менше 300 обстрілів щодня. У військовій адміністрації переконані, що таким чином росіяни намагаються обрізати логістику для ЗСУ.