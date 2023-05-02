США готують новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів, — Politico

Джерела в американському уряді розповіли журналістам, що 3 травня Білий дім оголосить про постачання нової партії озброєння для ЗСУ. За даними ЗМІ, туди увійдуть ракети Hydra-70.

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Уряд США готує нову партію озброєння для захисників України та оголосить про неї вже 3 травня. Сума допомоги складатиме 300 млн доларів. Про це повідомила у соцмережах журналістка видання Politico Лара Селігман.

"Адміністрація Байдена збирається завтра оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів", — написала вона.

За даними ЗМІ, нова партія озброєння включатиме артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важке обладнання та запасні частини. Також до пакета увійдуть ракети Hydra-70, як розповіла Селігман.

Зазначається, що про військову допомогу, яку планують оголосити 3 травня, журналістам розповіли офіційні особи США.

Ракети Hydra 70: характеристики

Ракети Hydra 70 калібру 70-мм виробляє компанія General Dynamics Armament and Technical Products. Ця некерована авіаційна ракета призначена для знищення техніки та живої сили противника.

"Hydra-70 забезпечує армію доступною вогневою міццю, що відповідає місії, для ефективних боїв і придушення зони довгого списку малоцінних цілей на полі бою", — йдеться у матеріалі виробника.

Цими ракетами можна вести вогонь з 7- та 19-трубних пускових установок. Також Hydra 70 може бути встановлена на гелікоптерах та літаках з нерухомим крилом, зокрема, на F-16.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі нещодавно заявив, що здатність ЗСУ до оборони суттєво зросла за останній рік. Він підкреслив, що до підтримки українських військових причетні партнери з НАТО та ЄС.

2 травня посол США у Китаї Ніколас Бернс розповів, що США прагнуть впливу Китаю на рішення РФ про завершення війни в Україні. Він зізнався, що американці хотіли б, щоб Китай "був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам".

Також 2 травня генерал Марк Міллі прокоментував ймовірні терміни завершення російсько-української війни. На думку американського військового, війна триватиме у 2024 році, бо Україна не встигне реалізувати свої цілі цьогоріч.