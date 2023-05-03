Обстріл Херсона 3 травня: кількість жертв збільшилась (фото)

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, під час ворожого обстрілу загинули 18 людей, ще 46 жителів отримали травми різного ступеня важкості.

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Внаслідок російського обстрілу Херсона зросла кількість жертв серед мирного населення. Про це у середу, 3 травня, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegtam-каналі.

За інформацією чиновника, станом на 19.56 відомо про 18 загиблих. Крім того, 46 осіб отримали травми різного ступеня важкості.

"Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б'ють по мирних людях", — написав Єрмак.

Згідно з повідомленням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, серед поранених — двоє дітей.

Обстріл Херсона — що відомо

3 травня повідомлялося, що росіяни обстріляли місцеву крамницю та дитячий садок у Херсоні. Уламки ракети пошкодили шибки та вітрини в супермаркеті "АТБ".

Також прокуратура опублікувала фото з міста, яке зазнало обстрілів ЗС РФ. На одному з них можна побачити автомобіль, який потрапив під ракетний удар. У салоні машини багато крові.

Крім того, повідомлялося, що ЗС РФ потрапили до пасажирського вагона поїзда, який знаходився на вокзалі в Херсоні. Очевидці за кадром розповідають, що провідника на ім'я Роман госпіталізували. У момент обстрілу у вагоні пасажирів не було